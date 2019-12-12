Oyun İçin Üretildi

Ellen Ramasedi

Koç, Active Schools Soweto Johannesburg, Güney Afrika Soweto, Johannesburg'daki kız çocuklar için okul sonrası aktiviteler; aileleri için yemek pişirme, ev işi yapma ve kardeşlerine bakmaktan ibaret. Erkek çocuklar ise spor yapmaya teşvik ediliyor. Soweto'daki Active Schools programından koç Ellen Ramasedi için bu, kabul edilemez bir durum. Kız çocukların geleneksel rollerden sıyrılıp hareket etmesi için cinsiyet ve toplum bariyerlerini yerle bir ediyor. "Ben eşitliğe inanırım. Kız çocukların erkek çocuklar kadar spor yapma hakları olduğunu bilmeleri gerekiyor." Ellen, kız çocukları daha aktif spor yapmaya teşvik ederek hem günlük hayatlarını hem de geleceklerini değiştiriyor. Sloganı şu: "Ben hareket edebiliyorsam sen neden etmeyesin? Hep birlikte hareket edelim."