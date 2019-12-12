Oyun İçin Üretildi

    Oyun İçin Üretildi

    Hareket Etmezse Hayallerinin Peşinden Koşamaz

    Çoğu kız çocuğun gün içinde bir saatlik fiziksel aktivite bile yapmadığını biliyor musun? Aktif çocuklar hem sporda hem de hayatta daha başarılı olur. Oyun, kız çocukların güçlerini fark ederek daha sağlıklı, mutlu ve başarılı olmalarına yardımcı olur.

    Nike Game Growers

    Nike'ın seçkin WNBA ve NBA takımlarıyla
    birlikte geliştirdiği yenilikçi Game Growers programı, ABD'li kız çocukların
    kendi topluluklarında sporu ileriye taşımalarına imkan
    sunuyor.

    Nike Game Growers

    Nike'ın seçkin WNBA ve NBA takımlarıyla birlikte geliştirdiği yenilikçi Game Growers programı, ABD'li kız çocukların kendi topluluklarında sporu ileriye taşımalarına imkan sunuyor.

    Game Growers, sekizinci sınıfa giden kız çocuklara basketbolda ve diğer spor dallarında görmek istedikleri değişimi gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan alanı, araçları, kaynakları ve desteği sağlıyor.

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    Gurls Talk Made to Play Fund

    Oyun oynayan kız çocuklar sporda ve hayatta daha başarılı olur.
    Bu gerçekten hareketle topluluklarındaki kız çocukların hayatlarını
    değiştiren kadınları desteklemek için Women Win ve Gurls Talk
    ile birlikte Gurls Talk Made to Play Fund'ı başlattık. 45 ülkeden
    başvuran yüzlerce kadının arasından, hem 14 yaşından küçük
    kız çocuklara yönelik projeleri için fon alacak hem de Women Win'den
    liderlik ve danışmanlık eğitimi alacak 17 genç kadın seçildi. Seçilen kadınlardan üçü,
    kız çocukların hayatını spor aracılığıyla nasıl değiştirdiğini anlattı.

    Oyun Güç Demektir

    Dünyanın dört bir yanındaki toplum kuruluşlarıyla iş birliğine giderek engelleri yıkıyor, topluluklar oluşturuyor ve kız çocukların oyun ve spor aracılığıyla güçlerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.

    Mbali Dlamini

    Mbali Dlamini, Güney Afrika'nın Soweto kentinde, Altus Sport aracılığıyla yürüttüğü okul sonrası programında 120'den fazla kız çocukla çalışan bir koç. Made to Play fonuyla programına kriketi, sokak futbolu sporlarını, sessiz top oyununu ve kız çocukların arkadaş baskısı, suistimal ve zorbalık gibi sorunlarla daha iyi başa çıkmasını sağlayacak yaşam becerileri eğitimini ekleyecek.

    Lemya

    Paris'te öğretmenlik yapan Lemya, aynı zamanda beş yıldır Grenoble'da Big Bang Ballers'ın gönüllü basketbol koçu. Made to Play fonuyla ekipman satın almayı, yeni koçları işe almayı ve Big Bang Ballers'ı Fransa'nın en fakir bölgelerinden biri olan Seine Saint Denis'te düzenlemeyi planlıyor. Amacı, Roman topluluğunun göçe zorlanmış kız çocuklarının basketbol aracılığıyla öz güven kazanmasına ve topluluğu keşfetmesine yardımcı olmak.

    Beau Van Iersel

    Beau Van Iersel, Hollanda'nın Den Bosch kentinde öğrenme güçlüğü çeken ve engelli öğrencilere yönelik bir okulda beden eğitimi öğretmeni olmak için eğitim görüyor. Made to Play fonu, kız çocukların kuvvet ve öz güven kazanması için çeşitli spor ve kendini savunma dersleri sunan, Beau'nun geliştirdiği Hub Fit Gurls programını destekleyecek.

    Gurls Talk Hakkında Daha Fazla Bilgi Edin

    Oyun Güç Demektir

    Dünyanın dört bir yanındaki toplum kuruluşlarıyla iş birliğine giderek
    engelleri yıkıyor, topluluklar oluşturuyor ve kız çocukların
    oyun ve spor aracılığıyla güçlerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.

    Oyun Güç Demektir

    Dünyanın dört bir yanındaki toplum kuruluşlarıyla iş birliğine giderek engelleri yıkıyor, topluluklar oluşturuyor ve kız çocukların oyun ve spor aracılığıyla güçlerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.

    İşte yaptığımız yatırımlardan bazıları:

    Çocukların hareket etmesi gerekir ama eğlenmeyi de severler. Doğru programları destekleyerek kız çocukların oynamaya başlaması için onlara yeterlilik ve güven kazandırabiliriz.

    Koçlar kız çocukların önde gelen rol modellerindendir. Tüm cinsiyetleri kapsayıcı koçluk ve antrenmana yatırım yaparak kız çocukların oyun ve sporda pozitif deneyimler yaşamasını sağlayacağız.

    Kız çocukların kendilerini rahat hissetmeleri ve özgüven duymaları için onları ihtiyaçları olan araçlar ve ürünlerle destekliyoruz.

    İşte yaptığımız yatırımlardan bazıları:

    Çocukların hareket etmesi gerekir ama eğlenmeyi de severler. Doğru programları destekleyerek kız çocukların oynamaya başlaması için onlara yeterlilik ve güven kazandırabiliriz.

    Koçlar kız çocukların önde gelen rol modellerindendir. Tüm cinsiyetleri kapsayıcı koçluk ve antrenmana yatırım yaparak kız çocukların oyun ve sporda pozitif deneyimler yaşamasını sağlayacağız.

    Kız çocukların kendilerini rahat hissetmeleri ve özgüven duymaları için onları ihtiyaçları olan araçlar ve ürünlerle destekliyoruz.

    Konuşmanın Sırası Değil, Şimdi Harekete Geçme Zamanı

    Takım Arkadaşı Ol

    Bir kız çocuğu günde en az 60 dakika hareket etmeye teşvik et. Dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızın kız çocukları nasıl harekete geçirdiğini ve yardımcı olmak için ne yapabileceğini öğren.

    Daha Fazla Bilgi Edin

    Takım Arkadaşı Ol

    Bir kız çocuğu günde en az 60 dakika hareket etmeye teşvik et. Dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızın kız çocukları nasıl harekete geçirdiğini ve yardımcı olmak için ne yapabileceğini öğren.

    Daha Fazla Bilgi Edin

    Destekçi Ol

    Oyunun ve sporun kız çocuklara güç verme öykülerini #MadetoPlay etiketiyle paylaş

    #MadeToPlay

    Koç Ol

    Topluluğunu oyun ve sporla tanıştır. Faydalı koçluk ipuçlarını öğren ve hemen fark yaratmaya başla.

    Başla

    Sporun Gücü

    Dünyanın dört bir yanında yeni nesil sporcular
    için fark yaratan altı koçla tanış.

    Destekçi Ol

    Oyunun ve sporun kız çocuklara güç verme öykülerini #MadetoPlay etiketiyle paylaş

    #MadeToPlay
    Neide Santos

    Neide Santos

    Kurucu, Vida Corrida São Paulo, Brezilya Neide Santos önce kocasını, sonra da oğlunu Brezilya, São Paulo'daki Capão Redondo'da şiddete kurban verdiğinde, acısını hafifletmek için koşmaya başladı. Kaybettiği oğlunun topluluğu değiştirme dileklerinden ilham alan Neide, koşu aracılığıyla topluluğundaki kadınlara ve çocuklara ilham vermeyi amaçlayan Vida Corrida Project kuruluşunu kurdu. Bugün Neide "meleğimiz" olarak tanınıyor ve düzenlediği haftalık koşulara 400'den fazla koşucu katılıyor. "Spor hayatımı değiştirdi." diyen Neide, sözlerine şöyle devam ediyor: "Benim hayatımı değiştirdiyse neden bu çocukların hayatını da değiştirmesin ki?"

    Lin Meizhen

    Lin Meizhen

    Beden Eğitimi Öğretmeni, Peng Hu, Çin kırsalında beden eğitimi öğretmeni olan Lin Meizhen, öğrencilerine spor ekipmanı temin etmek için yeterli parayı bulamıyor ve onları sadece hayal gücüyle eğlendirmeye çalışıyordu. Bir gün okuldan eve dönerken bir araba tamircisinin önündeki eski lastikleri gördü ve aklına o lastikleri beden eğitimi derslerinde kullanma fikri geldi. Bugün lastikleri bir antrenman mekanizması olarak kullanan Lin, geri dönüştürülmüş bir oyun alanı da oluşturdu ve burada, öğrencilerinin hareket edip oynaması için lastikleri oyuncak olarak kullanıyor. Lin, şunları söylüyor: "Derslerimin 40 dakikası en mutlu zamanım. Çocuklarla oynamaktan keyif alıyorum. Onlara mutlu bir çocukluk yaşatmak istiyorum."

    Lizbeth Tello

    Lizbeth Tello

    2. Sınıf Öğretmeni, Marathon Kids Los Angeles, CA, ABD Lizbeth Tello'nun ilkokulundaki çocukların çoğu yoksulluk sınırının altında. Lizbeth, okulun yakınındaki parklara çeteler hakim olup çocuklara oyun oynayacak yer kalmayınca harekete geçti. Hırslı bir koşucu olan Lizbeth, Marathon Kids ödeneğine başvurdu. Okulun oyun alanında, öğrencilerinin koşup hareket edebileceği güvenli bir alan oluşturmak istedi. Bugün okulun koşu kulübünde 300'den fazla çocuk var. Lizbeth her hafta oyun alanında mesafeyi ölçüyor (beş tur bir buçuk kilometreye karşılık geliyor) ve koşucularını hedeflerine ulaşmaya teşvik ediyor. Öğrencileri üzerindeki etkisi çok açık: Koşmayı çok seviyorlar ve Marathon Kids tişörtlerini okul koridorlarında gururla giyiyorlar. Lizbeth, en sevdiği şeyin şu olduğunu söylüyor: "Bitiş çizgisini geçtiklerinde suratlarındaki ifadeyi seviyorum. Yorgun oluyorlar ama gülümsüyorlar."

    Julia Winkler

    Julia Winkler

    Program Koordinatörü, buntkicktgut Berlin, Almanya Julia Winkler, yaşadığı futbol sakatlığından sonra sevdiği spora yakın olmak için çocuklara koçluk yapmaya başladı. Spor öğretmeni ve sosyal eğitimci olan Julia'nın kuruluşu Buntkicktgut, Nike ve IRC ile birlikte Berlinli çocuklar için futbolun evrensel dilini sosyal ve duygusal beceri eğitimiyle birleştiren Berlin Kickt'i kurdu. Futbol, 15.000 mülteci çocuğun yeni topluluğu, kültürü ve sınıf arkadaşlarıyla bağ kurmasını sağlıyor. Programındaki kız çocukların daha geleneksel ortamlarda yetişmiş olması, spor ile bağlarının zayıf kalmasına neden olmuş. Julia ve diğer koçlar, bu kız çocukları futbol ile tanıştırarak sınırlarını zorlamalarını sağlayacak özgüveni aşılıyor. Julia şöyle diyor: "Birçok kız çocukta olumlu değişiklikler gördüm. Duruşları değişiyor. Başlarını dik tutuyorlar ve hayatları boyunca da dik yürümeye hazırlanıyorlar."

    Ellen Ramasedi

    Ellen Ramasedi

    Koç, Active Schools Soweto Johannesburg, Güney Afrika Soweto, Johannesburg'daki kız çocuklar için okul sonrası aktiviteler; aileleri için yemek pişirme, ev işi yapma ve kardeşlerine bakmaktan ibaret. Erkek çocuklar ise spor yapmaya teşvik ediliyor. Soweto'daki Active Schools programından koç Ellen Ramasedi için bu, kabul edilemez bir durum. Kız çocukların geleneksel rollerden sıyrılıp hareket etmesi için cinsiyet ve toplum bariyerlerini yerle bir ediyor. "Ben eşitliğe inanırım. Kız çocukların erkek çocuklar kadar spor yapma hakları olduğunu bilmeleri gerekiyor." Ellen, kız çocukları daha aktif spor yapmaya teşvik ederek hem günlük hayatlarını hem de geleceklerini değiştiriyor. Sloganı şu: "Ben hareket edebiliyorsam sen neden etmeyesin? Hep birlikte hareket edelim."

    Sally Nnamani

    Sally Nnamani

    Program Yöneticisi, PeacePlayers Brooklyn, NY, ABD Sally 12 yaşında ailesiyle birlikte güneydoğu Nijerya'daki küçük bir köyden New York'un dışındaki banliyölere taşındığında, yaşadığı muazzam kültür şokunu atlatmasına spor yardımcı oldu. Basketbol oynamaya başlayan Sally, sporun yeni arkadaşlar edinme ve topluluk inşa etme gücünü fark etti. O günden beri hayatını Power Play NYC gibi kuruluşlarla çalışmaya adayan Sally, bugün PeacePlayers'ta çalışıyor. Bir koç, rol modeli, akıl hocası ve arkadaş olarak çocukları, özellikle de kız çocukları özgüven ve yeterlilik kazanıp hem sahada hem de saha dışında tüm potansiyellerini ortaya çıkarmaya motive ediyor.

    Hareket Eden Kız Çocuklar, Dünyayı da Harekete Geçirir

    Topluluk iş ortaklarımızla birlikte dünya genelinde kız çocukları
    harekete geçirmek için çalışıyoruz.

    Koç Ol

    Topluluğunu oyun ve sporla tanıştır. Faydalı koçluk ipuçlarını öğren ve hemen fark yaratmaya başla.

    Başla

    Sporun Gücü

    Dünyanın dört bir yanında yeni nesil sporcular için fark yaratan altı koçla tanış.

    Neide Santos

    Neide Santos

    Kurucu, Vida Corrida São Paulo, Brezilya Neide Santos önce kocasını, sonra da oğlunu Brezilya, São Paulo'daki Capão Redondo'da şiddete kurban verdiğinde, acısını hafifletmek için koşmaya başladı. Kaybettiği oğlunun topluluğu değiştirme dileklerinden ilham alan Neide, koşu aracılığıyla topluluğundaki kadınlara ve çocuklara ilham vermeyi amaçlayan Vida Corrida Project kuruluşunu kurdu. Bugün Neide "meleğimiz" olarak tanınıyor ve düzenlediği haftalık koşulara 400'den fazla koşucu katılıyor. "Spor hayatımı değiştirdi." diyen Neide, sözlerine şöyle devam ediyor: "Benim hayatımı değiştirdiyse neden bu çocukların hayatını da değiştirmesin ki?"

    Lin Meizhen

    Lin Meizhen

    Beden Eğitimi Öğretmeni, Peng Hu, Çin kırsalında beden eğitimi öğretmeni olan Lin Meizhen, öğrencilerine spor ekipmanı temin etmek için yeterli parayı bulamıyor ve onları sadece hayal gücüyle eğlendirmeye çalışıyordu. Bir gün okuldan eve dönerken bir araba tamircisinin önündeki eski lastikleri gördü ve aklına o lastikleri beden eğitimi derslerinde kullanma fikri geldi. Bugün lastikleri bir antrenman mekanizması olarak kullanan Lin, geri dönüştürülmüş bir oyun alanı da oluşturdu ve burada, öğrencilerinin hareket edip oynaması için lastikleri oyuncak olarak kullanıyor. Lin, şunları söylüyor: "Derslerimin 40 dakikası en mutlu zamanım. Çocuklarla oynamaktan keyif alıyorum. Onlara mutlu bir çocukluk yaşatmak istiyorum."

    Lizbeth Tello

    Lizbeth Tello

    2. Sınıf Öğretmeni, Marathon Kids Los Angeles, CA, ABD Lizbeth Tello'nun ilkokulundaki çocukların çoğu yoksulluk sınırının altında. Lizbeth, okulun yakınındaki parklara çeteler hakim olup çocuklara oyun oynayacak yer kalmayınca harekete geçti. Hırslı bir koşucu olan Lizbeth, Marathon Kids ödeneğine başvurdu. Okulun oyun alanında, öğrencilerinin koşup hareket edebileceği güvenli bir alan oluşturmak istedi. Bugün okulun koşu kulübünde 300'den fazla çocuk var. Lizbeth her hafta oyun alanında mesafeyi ölçüyor (beş tur bir buçuk kilometreye karşılık geliyor) ve koşucularını hedeflerine ulaşmaya teşvik ediyor. Öğrencileri üzerindeki etkisi çok açık: Koşmayı çok seviyorlar ve Marathon Kids tişörtlerini okul koridorlarında gururla giyiyorlar. Lizbeth, en sevdiği şeyin şu olduğunu söylüyor: "Bitiş çizgisini geçtiklerinde suratlarındaki ifadeyi seviyorum. Yorgun oluyorlar ama gülümsüyorlar."

    Nike Boundless Girls Şanghay, Çin

    Nike Boundless Girls Şanghay, Çin

    Çin'de Şanghay'ın ilkokullarından 200 kız çocuk, Grand Slam şampiyonu Li Na ve aktris Zhou Dongyu, kız çocukların sporda önyargıları yıkmasına ve potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanan Nike Boundless Girls programının başlamasını kutladı.

    İlham Al
    Nike Legacy Summit Los Angeles, Kaliforniya, ABD

    Nike Legacy Summit Los Angeles, Kaliforniya, ABD

    Los Angeles'ın dört bir yanından gelen kadınlar, şehirde eğitimli kadın koçların sayısını artırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda eğitimler verilen, ilham verici Nike Legacy Summit gününde Women Coach LA etkinliğinin lansmanına katıldı.

    Girls Talk Made to Play Fund EMEA

    Girls Talk Made to Play Fund EMEA

    Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Gurls Talk, topluluklarındaki kız çocukların hayatını sporla değiştiren yeni nesil kadın koçları onurlandıran Made to Play Fund'ın galiplerini açıkladı. 45 ülkeden başvuran yüzlerce yarışmacı arasından seçilen 17 genç kadın; Nike, Gurls Talk ve Women Win'in katkılarıyla hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakaladı.

    Vida Corrida São Paulo, Brezilya

    Vida Corrida São Paulo, Brezilya

    São Paulo'da Vida Corrida Project'in 400'den fazla üyesi, dünya şampiyonu sırıkla atlayıcı Fabiana Murer ve paralimpik Veronica Hypolito, Capão Redondo sokaklarında koşarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

    Marathon Kids Austin, Teksas

    Marathon Kids Austin, Teksas

    Austin'de 4 olimpiyat altın madalyalı Sanya Richards-Ross, Pflugerville Marathon Kids koşu kulübü üyesi kız çocuklara aylık koşularından hemen önce güzel bir sürpriz yaptı.

    Air Basketball League Toronto, Kanada

    Air Basketball League Toronto, Kanada

    Toronto'da Nike ve Toronto Community Housing iş birliğiyle oluşturulan Air Basketball League'in kız çocukları, katıldıkları panelde WNBA sporcusu Kia Nurse'ün de aralarında bulunduğu ilham verici kadın liderleri dinledi ve güçlükleri basketbolla aşma konulu bir yetenek toplantısına katıldı.

    La Nuestra Fútbol Buenos Aires, Arjantin

    La Nuestra Fútbol Buenos Aires, Arjantin

    Buenos Aires'te Boca Juniors'ın kadın futbol yıldızları Camila Gomez ve Florencia Quinonez, kız çocuklara özel futbol programı La Nuestra'dan kız çocuklarla bir araya gelip daha çok erkek oyunculara ayrılan bir sahada futbol oynadı.

    Girls in the Game Chicago, Illinois, ABD

    Girls in the Game Chicago, Illinois, ABD

    Chicago'da kız çocukların spor aracılığıyla daha mutlu, sağlıklı ve öz güvenle yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlayan Girls in the Game kuruluşunun Teen Squad üyeleri, rehberlik, vizyon, eğitim ve dansla dolu bir gün geçirdi.

    TRASO Mexico City, Meksika

    TRASO Mexico City, Meksika

    Mexico City'de gençlere yönelik boks programı TRASO'ya (Transformación Social) katılan kız çocuklar, dans, yoga ve antrenman aracılığıyla spor ve hareketin temellerini öğrenmek ve eğlenmek için Nike House of Her'de toplandı.

    Girls Summit Memphis, Tennessee, ABD

    Girls Summit Memphis, Tennessee, ABD

    Memphis'te Memphis Grizzlies ve Nike, oyun ve spor dolu ilham verici bir gün olan yıllık Girls Summit'in üçüncüsünde 400 kız çocuğa ev sahipliği yaptı.

    She Hoops Series Portland, Oregon, ABD

    She Hoops Series Portland, Oregon, ABD

    Portland'da kız çocuklar, kız çocukların temel basketbol becerilerini öğrenip geliştirdiği beş haftalık Portland Trail Blazers She Hoops Series kampında bir araya geldi.

    Dünyanın Her Yerinde Oyun Güç Demektir

    Dünyanın Her Yerinde Oyun Güç Demektir

    Dünyanın her yerinde kız çocukları, güven içinde oynayabilmeleri için spor sütyenleriyle destekliyoruz.

    Julia Winkler

    Julia Winkler

    Program Koordinatörü, buntkicktgut Berlin, Almanya Julia Winkler, yaşadığı futbol sakatlığından sonra sevdiği spora yakın olmak için çocuklara koçluk yapmaya başladı. Spor öğretmeni ve sosyal eğitimci olan Julia'nın kuruluşu Buntkicktgut, Nike ve IRC ile birlikte Berlinli çocuklar için futbolun evrensel dilini sosyal ve duygusal beceri eğitimiyle birleştiren Berlin Kickt'i kurdu. Futbol, 15.000 mülteci çocuğun yeni topluluğu, kültürü ve sınıf arkadaşlarıyla bağ kurmasını sağlıyor. Programındaki kız çocukların daha geleneksel ortamlarda yetişmiş olması, spor ile bağlarının zayıf kalmasına neden olmuş. Julia ve diğer koçlar, bu kız çocukları futbol ile tanıştırarak sınırlarını zorlamalarını sağlayacak özgüveni aşılıyor. Julia şöyle diyor: "Birçok kız çocukta olumlu değişiklikler gördüm. Duruşları değişiyor. Başlarını dik tutuyorlar ve hayatları boyunca da dik yürümeye hazırlanıyorlar."

    Ellen Ramasedi

    Ellen Ramasedi

    Koç, Active Schools Soweto Johannesburg, Güney Afrika Soweto, Johannesburg'daki kız çocuklar için okul sonrası aktiviteler; aileleri için yemek pişirme, ev işi yapma ve kardeşlerine bakmaktan ibaret. Erkek çocuklar ise spor yapmaya teşvik ediliyor. Soweto'daki Active Schools programından koç Ellen Ramasedi için bu, kabul edilemez bir durum. Kız çocukların geleneksel rollerden sıyrılıp hareket etmesi için cinsiyet ve toplum bariyerlerini yerle bir ediyor. "Ben eşitliğe inanırım. Kız çocukların erkek çocuklar kadar spor yapma hakları olduğunu bilmeleri gerekiyor." Ellen, kız çocukları daha aktif spor yapmaya teşvik ederek hem günlük hayatlarını hem de geleceklerini değiştiriyor. Sloganı şu: "Ben hareket edebiliyorsam sen neden etmeyesin? Hep birlikte hareket edelim."

    Sally Nnamani

    Sally Nnamani

    Program Yöneticisi, PeacePlayers Brooklyn, NY, ABD Sally 12 yaşında ailesiyle birlikte güneydoğu Nijerya'daki küçük bir köyden New York'un dışındaki banliyölere taşındığında, yaşadığı muazzam kültür şokunu atlatmasına spor yardımcı oldu. Basketbol oynamaya başlayan Sally, sporun yeni arkadaşlar edinme ve topluluk inşa etme gücünü fark etti. O günden beri hayatını Power Play NYC gibi kuruluşlarla çalışmaya adayan Sally, bugün PeacePlayers'ta çalışıyor. Bir koç, rol modeli, akıl hocası ve arkadaş olarak çocukları, özellikle de kız çocukları özgüven ve yeterlilik kazanıp hem sahada hem de saha dışında tüm potansiyellerini ortaya çıkarmaya motive ediyor.

    Hareket Eden Kız Çocuklar, Dünyayı da Harekete Geçirir

    Topluluk iş ortaklarımızla birlikte dünya genelinde kız çocukları harekete geçirmek için çalışıyoruz.

    Nike Boundless Girls Şanghay, Çin

    Nike Boundless Girls Şanghay, Çin

    Çin'de Şanghay'ın ilkokullarından 200 kız çocuk, Grand Slam şampiyonu Li Na ve aktris Zhou Dongyu, kız çocukların sporda önyargıları yıkmasına ve potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanan Nike Boundless Girls programının başlamasını kutladı.

    İlham Al
    Nike Legacy Summit Los Angeles, Kaliforniya, ABD

    Nike Legacy Summit Los Angeles, Kaliforniya, ABD

    Los Angeles'ın dört bir yanından gelen kadınlar, şehirde eğitimli kadın koçların sayısını artırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda eğitimler verilen, ilham verici Nike Legacy Summit gününde Women Coach LA etkinliğinin lansmanına katıldı.

    Girls Talk Made to Play Fund EMEA

    Girls Talk Made to Play Fund EMEA

    Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Gurls Talk, topluluklarındaki kız çocukların hayatını sporla değiştiren yeni nesil kadın koçları onurlandıran Made to Play Fund'ın galiplerini açıkladı. 45 ülkeden başvuran yüzlerce yarışmacı arasından seçilen 17 genç kadın; Nike, Gurls Talk ve Women Win'in katkılarıyla hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakaladı.

    Konuşmanın Sırası Değil, Şimdi Harekete Geçme Zamanı

    Takım Arkadaşı Ol

    Bir kız çocuğu günde en az 60 dakika hareket etmeye teşvik et. Dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızın kız çocukları nasıl harekete geçirdiğini ve yardımcı olmak için ne yapabileceğini öğren.

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    Destekçi Ol

    Oyunun ve sporun kız çocuklara güç verme öykülerini #MadetoPlay etiketiyle paylaş

    #MadeToPlay

    Koç Ol

    Topluluğunu oyun ve sporla tanıştır. Faydalı koçluk ipuçlarını öğren ve hemen fark yaratmaya başla.

    Başla

    Kız çocukları harekete geçirmek takım işidir. Oyun ve spor aracılığıyla kız çocuklara pozitif deneyimler yaşatmak için dünya genelinde çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz.

    Vida Corrida São Paulo, Brezilya

    Vida Corrida São Paulo, Brezilya

    São Paulo'da Vida Corrida Project'in 400'den fazla üyesi, dünya şampiyonu sırıkla atlayıcı Fabiana Murer ve paralimpik Veronica Hypolito, Capão Redondo sokaklarında koşarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

    Marathon Kids Austin, Teksas

    Marathon Kids Austin, Teksas

    Austin'de 4 olimpiyat altın madalyalı Sanya Richards-Ross, Pflugerville Marathon Kids koşu kulübü üyesi kız çocuklara aylık koşularından hemen önce güzel bir sürpriz yaptı.

    Air Basketball League Toronto, Kanada

    Air Basketball League Toronto, Kanada

    Toronto'da Nike ve Toronto Community Housing iş birliğiyle oluşturulan Air Basketball League'in kız çocukları, katıldıkları panelde WNBA sporcusu Kia Nurse'ün de aralarında bulunduğu ilham verici kadın liderleri dinledi ve güçlükleri basketbolla aşma konulu bir yetenek toplantısına katıldı.

    La Nuestra Fútbol Buenos Aires, Arjantin

    La Nuestra Fútbol Buenos Aires, Arjantin

    Buenos Aires'te Boca Juniors'ın kadın futbol yıldızları Camila Gomez ve Florencia Quinonez, kız çocuklara özel futbol programı La Nuestra'dan kız çocuklarla bir araya gelip daha çok erkek oyunculara ayrılan bir sahada futbol oynadı.

    Girls in the Game Chicago, Illinois, ABD

    Girls in the Game Chicago, Illinois, ABD

    Chicago'da kız çocukların spor aracılığıyla daha mutlu, sağlıklı ve öz güvenle yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlayan Girls in the Game kuruluşunun Teen Squad üyeleri, rehberlik, vizyon, eğitim ve dansla dolu bir gün geçirdi.

    TRASO Mexico City, Meksika

    TRASO Mexico City, Meksika

    Mexico City'de gençlere yönelik boks programı TRASO'ya (Transformación Social) katılan kız çocuklar, dans, yoga ve antrenman aracılığıyla spor ve hareketin temellerini öğrenmek ve eğlenmek için Nike House of Her'de toplandı.

    Girls Summit Memphis, Tennessee, ABD

    Girls Summit Memphis, Tennessee, ABD

    Memphis'te Memphis Grizzlies ve Nike, oyun ve spor dolu ilham verici bir gün olan yıllık Girls Summit'in üçüncüsünde 400 kız çocuğa ev sahipliği yaptı.

    She Hoops Series Portland, Oregon, ABD

    She Hoops Series Portland, Oregon, ABD

    Portland'da kız çocuklar, kız çocukların temel basketbol becerilerini öğrenip geliştirdiği beş haftalık Portland Trail Blazers She Hoops Series kampında bir araya geldi.

    Dünyanın Her Yerinde Oyun Güç Demektir

    Dünyanın Her Yerinde Oyun Güç Demektir

    Dünyanın her yerinde kız çocukları, güven içinde oynayabilmeleri için spor sütyenleriyle destekliyoruz.

    Konuşmanın Sırası Değil, Şimdi Harekete Geçme Zamanı

    Takım Arkadaşı Ol

    Bir kız çocuğu günde en az 60 dakika hareket etmeye teşvik et. Dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızın kız çocukları nasıl harekete geçirdiğini ve yardımcı olmak için ne yapabileceğini öğren.

    Daha Fazla Bilgi Edin

    Destekçi Ol

    Oyunun ve sporun kız çocuklara güç verme öykülerini #MadetoPlay etiketiyle paylaş

    #MadeToPlay

    Koç Ol

    Topluluğunu oyun ve sporla tanıştır. Faydalı koçluk ipuçlarını öğren ve hemen fark yaratmaya başla.

    Başla

    Kız çocukları harekete geçirmek takım işidir. Oyun ve spor aracılığıyla kız çocuklara pozitif deneyimler yaşatmak için dünya genelinde çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz.

    Çocukların hareketsiz değil, hareketli olmaları gerektiğine inanıyoruz.

    Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin COMMUNITYIMPACT.NIKE.COM Adresini Ziyaret Et

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