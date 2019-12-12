Oyun İçin Üretildi

Hareket Etmezse Hayallerinin Peşinden Koşamaz
Çoğu kız çocuğun gün içinde bir saatlik fiziksel aktivite bile yapmadığını biliyor musun? Aktif çocuklar hem sporda hem de hayatta daha başarılı olur. Oyun, kız çocukların güçlerini fark ederek daha sağlıklı, mutlu ve başarılı olmalarına yardımcı olur.
Nike Game Growers
Nike'ın seçkin WNBA ve NBA takımlarıyla
birlikte geliştirdiği yenilikçi Game Growers programı, ABD'li kız çocukların
kendi topluluklarında sporu ileriye taşımalarına imkan
sunuyor.
Nike Game Growers
Nike'ın seçkin WNBA ve NBA takımlarıyla birlikte geliştirdiği yenilikçi Game Growers programı, ABD'li kız çocukların kendi topluluklarında sporu ileriye taşımalarına imkan sunuyor.
Game Growers, sekizinci sınıfa giden kız çocuklara basketbolda ve diğer spor dallarında görmek istedikleri değişimi gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan alanı, araçları, kaynakları ve desteği sağlıyor.
Gurls Talk Made to Play Fund
Oyun oynayan kız çocuklar sporda ve hayatta daha başarılı olur.
Bu gerçekten hareketle topluluklarındaki kız çocukların hayatlarını
değiştiren kadınları desteklemek için Women Win ve Gurls Talk
ile birlikte Gurls Talk Made to Play Fund'ı başlattık. 45 ülkeden
başvuran yüzlerce kadının arasından, hem 14 yaşından küçük
kız çocuklara yönelik projeleri için fon alacak hem de Women Win'den
liderlik ve danışmanlık eğitimi alacak 17 genç kadın seçildi. Seçilen kadınlardan üçü,
kız çocukların hayatını spor aracılığıyla nasıl değiştirdiğini anlattı.
Oyun Güç Demektir
Dünyanın dört bir yanındaki toplum kuruluşlarıyla iş birliğine giderek engelleri yıkıyor, topluluklar oluşturuyor ve kız çocukların oyun ve spor aracılığıyla güçlerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.
Mbali Dlamini
Mbali Dlamini, Güney Afrika'nın Soweto kentinde, Altus Sport aracılığıyla yürüttüğü okul sonrası programında 120'den fazla kız çocukla çalışan bir koç. Made to Play fonuyla programına kriketi, sokak futbolu sporlarını, sessiz top oyununu ve kız çocukların arkadaş baskısı, suistimal ve zorbalık gibi sorunlarla daha iyi başa çıkmasını sağlayacak yaşam becerileri eğitimini ekleyecek.
Lemya
Paris'te öğretmenlik yapan Lemya, aynı zamanda beş yıldır Grenoble'da Big Bang Ballers'ın gönüllü basketbol koçu. Made to Play fonuyla ekipman satın almayı, yeni koçları işe almayı ve Big Bang Ballers'ı Fransa'nın en fakir bölgelerinden biri olan Seine Saint Denis'te düzenlemeyi planlıyor. Amacı, Roman topluluğunun göçe zorlanmış kız çocuklarının basketbol aracılığıyla öz güven kazanmasına ve topluluğu keşfetmesine yardımcı olmak.
Beau Van Iersel
Beau Van Iersel, Hollanda'nın Den Bosch kentinde öğrenme güçlüğü çeken ve engelli öğrencilere yönelik bir okulda beden eğitimi öğretmeni olmak için eğitim görüyor. Made to Play fonu, kız çocukların kuvvet ve öz güven kazanması için çeşitli spor ve kendini savunma dersleri sunan, Beau'nun geliştirdiği Hub Fit Gurls programını destekleyecek.
Oyun Güç Demektir
Dünyanın dört bir yanındaki toplum kuruluşlarıyla iş birliğine giderek
engelleri yıkıyor, topluluklar oluşturuyor ve kız çocukların
oyun ve spor aracılığıyla güçlerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.
Oyun Güç Demektir
Dünyanın dört bir yanındaki toplum kuruluşlarıyla iş birliğine giderek engelleri yıkıyor, topluluklar oluşturuyor ve kız çocukların oyun ve spor aracılığıyla güçlerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.
Konuşmanın Sırası Değil, Şimdi Harekete Geçme Zamanı
Takım Arkadaşı Ol
Bir kız çocuğu günde en az 60 dakika hareket etmeye teşvik et. Dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızın kız çocukları nasıl harekete geçirdiğini ve yardımcı olmak için ne yapabileceğini öğren.
Takım Arkadaşı Ol
Bir kız çocuğu günde en az 60 dakika hareket etmeye teşvik et. Dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızın kız çocukları nasıl harekete geçirdiğini ve yardımcı olmak için ne yapabileceğini öğren.
Destekçi Ol
Oyunun ve sporun kız çocuklara güç verme öykülerini #MadetoPlay etiketiyle paylaş
Koç Ol
Topluluğunu oyun ve sporla tanıştır. Faydalı koçluk ipuçlarını öğren ve hemen fark yaratmaya başla.
Sporun Gücü
Dünyanın dört bir yanında yeni nesil sporcular
için fark yaratan altı koçla tanış.
Destekçi Ol
Oyunun ve sporun kız çocuklara güç verme öykülerini #MadetoPlay etiketiyle paylaş
Hareket Eden Kız Çocuklar, Dünyayı da Harekete Geçirir
Topluluk iş ortaklarımızla birlikte dünya genelinde kız çocukları
harekete geçirmek için çalışıyoruz.
Koç Ol
Topluluğunu oyun ve sporla tanıştır. Faydalı koçluk ipuçlarını öğren ve hemen fark yaratmaya başla.
Sporun Gücü
Dünyanın dört bir yanında yeni nesil sporcular için fark yaratan altı koçla tanış.
Hareket Eden Kız Çocuklar, Dünyayı da Harekete Geçirir
Topluluk iş ortaklarımızla birlikte dünya genelinde kız çocukları harekete geçirmek için çalışıyoruz.
Konuşmanın Sırası Değil, Şimdi Harekete Geçme Zamanı
Takım Arkadaşı Ol
Bir kız çocuğu günde en az 60 dakika hareket etmeye teşvik et. Dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızın kız çocukları nasıl harekete geçirdiğini ve yardımcı olmak için ne yapabileceğini öğren.
Destekçi Ol
Oyunun ve sporun kız çocuklara güç verme öykülerini #MadetoPlay etiketiyle paylaş
Koç Ol
Topluluğunu oyun ve sporla tanıştır. Faydalı koçluk ipuçlarını öğren ve hemen fark yaratmaya başla.
Kız çocukları harekete geçirmek takım işidir. Oyun ve spor aracılığıyla kız çocuklara pozitif deneyimler yaşatmak için dünya genelinde çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz.
Konuşmanın Sırası Değil, Şimdi Harekete Geçme Zamanı
Takım Arkadaşı Ol
Bir kız çocuğu günde en az 60 dakika hareket etmeye teşvik et. Dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımızın kız çocukları nasıl harekete geçirdiğini ve yardımcı olmak için ne yapabileceğini öğren.
Destekçi Ol
Oyunun ve sporun kız çocuklara güç verme öykülerini #MadetoPlay etiketiyle paylaş
Koç Ol
Topluluğunu oyun ve sporla tanıştır. Faydalı koçluk ipuçlarını öğren ve hemen fark yaratmaya başla.
Kız çocukları harekete geçirmek takım işidir. Oyun ve spor aracılığıyla kız çocuklara pozitif deneyimler yaşatmak için dünya genelinde çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz.
Çocukların hareketsiz değil, hareketli olmaları gerektiğine inanıyoruz.
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