KD10
Her Zaman ve Her Şekilde Hazır
KD10, KD'nin kendisi kadar çok yönlüdür ve hızlı tepki verir.
KD10
Oyuna ve mücadeleye her zaman hazır olan Kevin Durant'ın onuncu ayakkabısı da onun gibi çok yönlüdür ve hızlı tepki verir. Bölgesel Flyknit nefes alabilirlik ve esneklik sağlarken Nike Zoom Air yastıklama, çarpma enerjisini ayağına geri kazandırarak ultra hızlı tepki kabiliyeti sunar.
Ayağı Sabitleyen, Rahat Yapı
Bölgesel hafif Flyknit; nefes alabilen, esnek ve destekleyici alanlar oluşturur.
Uyum Sağlayan Sabitleme Sistemi
Büyük bağcıklar ayağını yanlardan sararak ihtiyacın olduğunda sabitler.
Hızlı Tepki Veren Yastıklama
Çarpma enerjisini ayağına geri kazandıran Nike Zoom Air birimleri üstün tepki kabiliyeti sunar.
"Yenilikçi, şık ve rahat. Gerçekten rahat. Bu ayakkabıyı ilk kez giydiğimde onları daha önce giymişim ve onlarla uzun zamandır oynuyormuşum gibi hissetmiştim."
Kevin Durant
Tasarımın Arka Planı
On Yılın Kutlaması
Kevin Durant'ın Nike ailesine katıldığı günden bu yana on yıl geçti. KD hem sahada hem saha dışında olgunlaşırken ayakkabıları da gelişti ve Nike tasarım ekibiyle ortaklığı büyümeye devam etti. Bugün konsept oluşturma sürecinden ayakkabıya son halinin verilmesine kadar her aşamaya dahil olan KD, renkler ve grafiklerle eşsiz hikayeler anlatmak ve ayakkabının sahadaki performansını artırmak için her ayrıntı üzerinde titizlikle duruyor. KD, "Nike ile çıktığım bu yolculukta onuncu ayakkabımı lanse ediyoruz... Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi." diyor.
Eskimiş Ayakkabı Rahatlığı
Yenilikçi. Şık. Rahat. Bunlar, KD'nin KD 10'u tarif etmek için kullandığı kelimeler. "Bu ayakkabıyı ilk kez giydiğimde onlarla uzun zamandır oynuyormuşum gibi hissetmiştim." diyor. Ayakkabı bu özelliğini yumuşak ve esnek Flyknit'e borçlu. KD, onuncu ayakkabısında tam da bunu istiyordu. Nike tasarımcısı Leo Chang ve ekibi, Flyknit ipliklerin yapısını mükemmelleştirerek KD'nin ayağıyla birlikte genişleyip büzülen, çorap gibi fakat daha güçlü, sıkı ve rahat bir yapı oluşturmayı başardı.
Dikkat Çekici Ayakkabı Bağcıkları
Fakat KD'nin 51 numara ayaklarını sabitlemek için ayağı çorap gibi destekleyen Flyknit'ten fazlasına ihtiyacı var. Bu yüzden Chang ile birlikte bu görevi üstlenecek benzersiz bir bağcık sistemi geliştirdi. Aşağıya doğru geniş bir alana yayılan bağcıklar, KD'ye orta tabanın ayağını sabitlediğini hissettiriyor. Chang, "Bu; estetik, stil ve işlevsellik arasında kurulan bir denge." diyor. Ayakkabı, bağcıklar arasındaki dikkat çekici örgüler ve bağcıkları farklı bağlama seçenekleriyle maçta olduğu kadar saha dışında da giyilmeye uygun bir tasarım sunuyor.