Tasarımın Arka Planı

On Yılın Kutlaması

Kevin Durant'ın Nike ailesine katıldığı günden bu yana on yıl geçti. KD hem sahada hem saha dışında olgunlaşırken ayakkabıları da gelişti ve Nike tasarım ekibiyle ortaklığı büyümeye devam etti. Bugün konsept oluşturma sürecinden ayakkabıya son halinin verilmesine kadar her aşamaya dahil olan KD, renkler ve grafiklerle eşsiz hikayeler anlatmak ve ayakkabının sahadaki performansını artırmak için her ayrıntı üzerinde titizlikle duruyor. KD, "Nike ile çıktığım bu yolculukta onuncu ayakkabımı lanse ediyoruz... Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi." diyor.