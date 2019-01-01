Nike Zoom KD 9
Her Yerde Zoom Var.
360 derece oyun kurma kabiliyeti için tam boy Zoom.
Nike Zoom KD 9
Sahayı santim santim arşınlayan KD, en zorlu defans oyuncularının karşısında bile sayı atmanın yollarını bulur. Yeni ayakkabısı, ayağı çorap gibi saran yapısı ve özel olarak baştan geliştirilen yastıklamasıyla her harekete uyum sağlar.
Üstün Tepki Kabiliyeti
Tam boy Nike Zoom Air birimi, sert inişleri yastıklamak için topukta daha kalın ve KD'nin daha hızlı havalanması için ayak tarağında daha incedir.
Olağanüstü Uyum
Çorabı andıran Flyknit ayak tarağı, KD'nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda nefes alabilirlik, esneklik ve destek sunar.
Ayağı Sabitleyen Destek
Kesişen bağcık halkaları, hızlı dönüşler ve deparlar sırasında KD'nin ayağını destekleyip koruyan bir "kafes" oluşturur.
"Ayakkabılar, sanki ayaklarımın kalıbını çıkartıp özel bir çift ürettirmişim gibi mükemmel uyum sağlıyor. Bu ayakkabıları giyen herkesin aynı duyguyu, yani ayakkabı onlara özel üretilmiş gibi hissetmesini istiyorum."
Kevin Durant
Tasarımın Arka Planı
İki Sanatçı İş Başında
KD'nin ayakkabısının temelinde, birbirini daha iyiye taşıyan sporcu KD ile Nike Basketball Kıdemli Tasarım Direktörü ve tasarımcı Leo Chang'in kurduğu iletişim yatıyor.
Gelişim Daimidir
Chang, KD 9'u tasarlarken çok farklı bir sorunla karşı karşıya kaldı: Durant, KD 8'in mükemmel ayakkabı olduğunu düşünüyordu. Fakat Durant'ın becerilerine her zaman yeni hareketler ekleme isteğinden ilham alan Chang, tasarımı geliştirebileceğini iyi biliyordu. Sonuçlar çok açık: Yeni bir Flyknit, yeni bir Zoom ve KD'nin her zamankinden daha çok sevdiği bir ayakkabı.
Doğadan İlham Aldı
KD, oyun stiliyle Nike Flyknit'in akıcılığı arasında bir bağlantı gördü ve Chang'den yeni ayakkabısında bu teknolojiyi kullanmasını istedi. Chang bir adım ileri giderek yepyeni bir bal peteği yapısı tasarladı: Doğadan ilham alan tasarım için "Bu harika bir şekil çünkü hareket kabiliyeti, destek ve koruma sunuyor." diyor.