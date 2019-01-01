KD 8
Ayağı Sabitleyen, Hafif ve Güçlü Yapı.
Ayağı saran hassas yapı. Her hızda. Her açıda.
KD 8
İsabetli ve amansız bir oyun stiline sahip KD'nin ne yapacağını önceden kestirmek imkansızdır. Adını taşıyan sekizinci ayakkabı hafifliği, esnekliği, desteği, yenilikçi yastıklaması, ayağı sabitleyen yapısı ve rahatlığıyla her hızda ve her açıda tahmin edilemez hücumlar yapmayı sağlıyor.
Hafif, Esnek Destek
Bazı alanlarda daha esnek, bazı alanlarda daha kalın ve kuvvetli olan FlyWeave üst kısım, keskin dönüşlerde hafif destek ve uzun deparlarda rahatlık sunar.
Yenilikçi Yastıklama
Kontrol hissini geliştirmek için yeniden tasarlanan tam boy Zoom Air birimi, ultra düşük profilli yastıklama sunarken ekstra esneklik ve zıplama kabiliyeti sağlar.
Dinamik Sabitleme
Süper güçlü, ultra hafif Flywire kordonlar bağcıklarla entegre olarak ayağının doğal hareketiyle birlikte gevşeyip sıkılaşır ve destek sunar.
"KD 8'i ilk deneyişimde Zoom Air'in esnek tepki kabiliyetine ve Flyweave'in doğal yapısına bayıldım. Ayakkabıyı ayağımdan çıkarmak istemedim."
Kevin Durant