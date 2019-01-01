Nike Basketball
Paul George x NASA
Çok yönlü forvet, Nike x NASA iş birliği koleksiyonuyla yepyeni bir zirveye çıkmak için harekete geçti.
George'un favorilerinden biri olan şu söz, ona her zaman motivasyon veriyor: "Ayda ayak izleri varken bana gökyüzünün sınır olduğunu söyleme." Kaliforniya'nın küçük Palmdale kasabasından NBA yıldızlığına uzanan yolculuğunu yansıtan bu söz, George'un kararlılığını da temsil ediyor. PG x NASA koleksiyonu, George'un oyununu yeni bir seviyeye çıkarmaya yönelik bitmek bilmeyen arzusunu yansıtıyor.
Palmdale'deki NASA araştırma merkezinden ilham alan koleksiyon, basketbol dünyası ile uzayı bir araya getirerek George'un doğduğu yere dünya çapında ün kazandırıyor. George, şöyle diyor: "Beni ben yapan Palmdale'dir. Doğduğum yeri bu şekilde temsil edebilmek beni çok motive ediyor."