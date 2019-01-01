KD12
Sınırsız Enerji
Kevin Durant, hücum yapana kadar her zaman rahat görünür. Özel ve olağanüstü bir oyun stiline sahip olduğundan onu yavaşlatmak veya durdurmak imkansız. Nike Air Zoom yeniliğine sahip KD12, Durant'ın maç boyu süren saha hakimiyeti ve sınırsız enerjisi için geliştirildi.
Maksimum Tepki Kabiliyeti
Karakteristik bir sneaker'da ilk kez orta taban katmanı kaldırıldı. Böylece ayağa uyum sağlayan tam boy Nike Air Zoom yastıklama doğrudan üst kısma dikilebildi. Şimdi ayağının hemen altında, topuktan buruna kadar ultra hızlı tepki veren yastıklama yer alıyor. Topuğa eklenen ek Air Zoom birimi ise sahada ekstra sıçrama kabiliyeti sunuyor.
İstediğin Anda Sabitleme
Quad Axial Flywire kordonların desteğiyle iki puanlık atışlar yap veya amansızca potaya hücum et. Kordonlar, KD hareket etmediğinde gevşer ve defansı aşarken aktive olur.
Anında Rahatlık
KD'nin nostaljik tişört sevgisinden ilham alan yumuşak ve hafif üst kısım, ilk kullanımdan itibaren rahatlık sunan bir yapıya sahip. Sıcak tutan ve rahat bu stil, gün boyu basketbol oynamak için ideal.