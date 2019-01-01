KD11
Yumuşak ve Esnek bir Kullanım Deneyimi için Geliştirildi
KD'nin en iyi olma isteği, her şeyden feragat etmesine neden oldu. Ancak en yeni ayakkabısı, olağanüstü derecede hızlı tepki veren Nike React köpüğün içine yerleştirilen tam boy Nike Zoom Air yastıklamasıyla hiçbir şeyden ödün vermiyor.
Yüksek Performans için Tasarlandı
Nefes Alabilen Destek
Hafif ancak güçlü Flyknit malzeme, tam olarak ihtiyacın olan noktalarda nefes alabilirlik, esneklik ve destek sunar.
Olağanüstü Hızlı Tepki Kabiliyeti
Nike React köpük ve topuktan buruna uzanan Nike Zoom Air kombinasyonu, her hareketine güç katan ve hızlı tepki veren yastıklama sunar.
Son Derece Destekleyici
Kauçuk taban ayakkabının yan kısımlarına doğru uzanarak keskin dönüşlerde destek sağlar.
Tasarımın Arka Planı
Nike Ayakkabı Tasarımcısı Leo Chang, son 11 yıldır Kevin Durant için basketbol ayakkabıları üretiyor ve her sezon KD'nin çok yönlü, öngörülemeyen oyun stilinin sürekli gelişmekte olan nüansları için çeşitli ayarlamalar yapıyor. 18 prototipin ardından gelen KD11'in şimdiye kadar geliştirdiği en iyi model olduğunu söyleyebiliriz.
Flyknit Farkı
Hafif, yumuşak ancak güçlü Flyknit iplikler, tam olarak KD'nin ihtiyacı olan noktalarda dolgu, esneklik, destek ve nefes alabilirlik sunuyor. "Kevin'ın Flyknit'i, LeBron ve Kobe'ninkinden farklı. Hepsinin farklı bir uyuma ve yapıya ihtiyacı var." diyor Chang. "KD11, yükseltilmiş bir stil için iplik kullanıyor ve böylece, yumuşak dolgu ve rahat bir yapı sunuyor. Bu, Nike Basketball kategorisinde Flyknit ile ilk defa denediğimiz bir yaklaşım."
Yastıklama Konsepti
KD, aynı zamanda itiş gücü kazandıran yumuşak, rahat bir taban yapısına ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden Chang, daha önce hiçbir Nike ayakkabıda kullanılmamış bir yastıklama kombinasyonu denemeye karar verdi: Kutudan çıkar çıkmaz ayağına tam oturan Nike Zoom Air ve Nike React köpük.