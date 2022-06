Uzmanlara Göre Yaygın Koşu Sakatlıkları Nasıl Önlenir

Bütün gününü bilgisayar başında geçirdiğinde vücudunun ne kadar katı olduğunu düşün. Böyle bir günde uzun bir koşuya çıkamazsın, değil mi? Patel, doğrudan koşuya çıktığında kaslarını gereğinden fazla esneterek kaslarının düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyebileceğini söylüyor. Birincil kasların (kalça kasları) düzgün şekilde çalışmıyorsa ikincil kasların (baldırlar ve hamstring kasları gibi) devreye girer ve bu da dizinde ve ayak bileğindeki eklemlerde daha fazla strese sebep olur.



Isınmaya uzun zaman ayırmak zorunda değilsin. Patel, dinamik bir ısınmanın (statik duruşlara kıyasla hareket odaklı esneme) vücudunun hazır olmasına ve koşmaya başlamadan önce doğru kasları çalıştırmana yardımcı olabileceğini açıklıyor. Journal of Strength and Conditioning Research'te yayınlanan bir araştırmaya göre, dinamik bacak esnetme (lunge ve yana doğru bacak sallama gibi) hareketlerini koşu öncesinde her biri 10 tekrar olmak üzere bir set halinde beş dakika boyunca rutin olarak uygulamak da daha uzun koşmana yardımcı oluyor. Düzgünce ısınmaya beş dakika bile ayıramayacağın yoğun günlerde en azından koşunun ilk beş dakikasını ortalama tempona alışmak için ayır. Bu, hızlı bir koşu veya seni zorlamayacak bir jogging olabilir.





Uzun mesafe koşmak için sürekli hızlı tempolar belirlemen veya belirli bir kilometre koşman gerekmediğini öğrendin. Koşu dışında, arazi koşularında veya koşu bandında elinden geleni yaparak koşarken vücudunun da zihnin kadar sağlıklı olmasını sağlayabilirsin.