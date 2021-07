Uyku Doktorlarına Göre Uykunun Bölünmesinden Kaçınma Yolları

Gece 11'de yattın ve sabah 7'de kalktın. Böylece sekiz saat uyumuş oldun. Bu harika ama tüm hayatını kontrol altına almış biri gibi hissetmeden önce şu soruyu yanıtlamalısın: Geceleyin kaç kez uyandın?



Her gece birden fazla uyku döngüsünden geçtiğini muhtemelen biliyorsundur. Uykun hafif olarak başlar ve giderek derinleşip sonunda hafızan ile duygularını etkileyen hızlı göz hareketi (REM) uykusuna geçer. Virginia Mason Tıp Merkezi'nde uyku alanında doktor olan ve Stanford Üniversitesi'nde zaman zaman öğretim üyeliği yapan Dr. Brandon Peters, "Çoğu kişi, her uyku döngüsünün sonunda kısa süreliğine uyanır." diyor. Her uyku döngüsü 90 ila 120 dakika sürdüğü için sekiz saat içinde üç veya dört kez birkaç dakikalığına uyanabilirsin. Uyandığında pozisyonunu değiştirip üstünü örtsen bile uyandığını hatırlamaman normaldir. Tuvalete kalkmak ve birinin ses çıkarması (bebek, horlayan köpeğin veya eşin) nedeniyle uyanmak da herkesin başına gelen, normal durumlardır.