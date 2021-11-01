Uyku Doktorlarına Göre Uykunun Bölünmesinden Kaçınma Yolları

Sekiz saatlik uyku süresince toplamda 30 dakika uyanık kalırsan, uzmanların uyku bölünmesi adı verdiği durumu yaşamışsın demektir. Bunun arada sırada olması büyük bir sorun yaratmasa da kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan SRI International'da İnsan Uykusu Araştırma Programı Direktörü olan Dr. Fiona Baker "Uykunun bölünmesi zaman içinde daha az dinlenmiş şekilde kalkmana, daha keyifsiz olmana ve sonraki gün odaklanmakta zorlanmana neden olabilir." diyor.



Kulağa garip gelse de Journal of Pain dergisinde yayınlanan ve Baker'ın yazarlarından biri olduğu bir çalışmaya göre uykunun bölünmesi, acı toleransını da etkiler. Uyku ile acı toleransı arasındaki ilişki hala inceleniyor olsa bile (araştırmacılar bu durumun beyin ile bağlantılı olduğunu biliyor) Baker, uykunun sadece bir gece bölünmesinin yürüyüş sırasında bileğinin burkulmasına veya antrenmandan sonraki gün yorgunluğuna ne kadar dayanabildiğini etkilediğini düşünüyor. Acı faktörü geçici olsa bile spor salonuna gitme isteğini etkileyebileceği için bunu göz önünde bulundurmanda fayda var.