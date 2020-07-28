Sezgisel Beslenme ile Yemeğin Tadını Çıkar

Harrison, diyet kültürünün kilo verdirici rejimlerin ötesine geçip sağlıklı beslenmeyi tarif etmek için kullandığımız dili etkileyebileceğini söylüyor: "'Temiz beslenme' ve 'işlenmiş gıdalardan' kaçınma talimatları, kulağa mantıklı gelebilir ama bu dil bile alttan alta diyet kültürünü dayatır."



Bu kurallara uymak kimileri için yemek yemeyi keyif olmaktan çıkarırken kimilerinde duygusal yeme ve sağlıklı diyet saplantısı gibi çeşitli sorunlara yol açabilir. Harrison şöyle diyor: "Sürekli olarak merak ediyorsun: Bu yiyecek yeterince 'temiz' mi? Yeterince 'doğal' mı? Bu düşünce şekli moral bozucu ve zihinsel açıdan yorucu olabilir. 'Doğru' olanı yapmadıkları zaman insanların kendilerini kötü hissetmesine yol açabilir."



Araştırmalar Harrison'ı doğruluyor: Diyet yapmak ve yiyecek kısıtlamaları, kaçınılmaz olarak kilo almaya neden oluyor (2007 tarihli önemli bir UCLA çalışmasında araştırmacılar farklı diyetlerle ilgili 31 uzun vadeli çalışmaya baktı. Protokol ne olursa olsun çoğu kişinin verdiği kiloları fazlasıyla aldığını ve diyetlerinin sağlık açısından fayda sağlamadığını gördüler). Harrison, belirli yiyecekleri kısıtladığın zaman kaçınılmaz olarak o yiyecekleri isteyeceğini ve saplantı haline getireceğini söylüyor. "Kurallara" uymadığındaysa biyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı o yiyecekleri fazla tüketme ihtimalin artıyor.



Sezgisel beslenme ise bu kurallardan vazgeçip kontrolü sana veriyor.



İlk olarak ne yemek istediğini ve bir yemeği yemek isteyip istemediğine dikkat et. Harrison, yemek yerken doyduğun zaman durmanı ve yemeğin daha doyurucu olması için yapılabilecek bir şey olup olmadığını kendine sormanı söylüyor. Öğle yemeğinde sandviç yerine cips yediğin zaman bir saat sonra acıkabilirsin ya da cips yemenin tuzlu bir şeyler yeme ihtiyacını karşıladığını ve bir sonraki yemek ya da atıştırmalık seçiminde kontrolün sende olmadığı hissini önlediğini fark edebilirsin.



Bu noktada şunu düşünüyor olabilirsin: Beni tatmin edecek tek şey, sadece cips ve pasta yemek. Harrison çoğu kişinin bu "açık büfe" aşamasından geçtiğini kabul ediyor: "'Kötü yiyecek' olarak gördüğün için kendine hep yasakladığın yiyeceklere yönelebilirsin. Eskiden 'yasak' olan bu yiyeceklere duyduğun istek hiç yok olmayabilir ama diğer yiyeceklere duyacağın istekle dengelenecektir." Canın bazen cips ve pasta çekerken bazen meyve veya sebze çekecektir.



Harrison, bu dengenin sağlıklı olduğunu söylüyor. Tıpkı bebekken yaptığın gibi vücudunun ihtiyacı olan besin maddelerini ve besin miktarını sezgisel olarak tüketebilirsin. Üstelik bunu yaparken keyif alırsın.