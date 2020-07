Sezgisel Beslenme ile Yemeğin Tadını Çıkar

Bu beslenme hareketinin savunucularından olan Diyet Karşıtı Kayıtlı Diyetisyen ve Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating kitabının yazarı Christy Harrison, "Sezgisel beslenmek; açlık hissine güvenmek ve o hissin gereğini yerine getirmek, yemek tercihleri için suçluluk hissetmemek ve beslenmede zevke öncelik verip onu aramak anlamına gelir." diyor.



Temelde sezgisel beslenmek, istediğini istediğin zaman ve istediğin kadar yemek için kendine koşulsuz olarak izin vermektir.



Harrison, bunun düzensiz beslenmek olmadığını, tam tersine sahip olduğun en eski yeteneklerden biri olduğunu söylüyor ve sezgisel beslenmenin, tıpkı doğru squat yapmak veya karından nefes almak gibi doğuştan gelen bir şey olduğunu söylüyor: "Bebeklere baktığın zaman birbirinden çeşitli yiyecekler yediklerini ve doydukları zaman yemeyi bıraktıklarını görürsün."



Harrison, bu doğal eğilimin "diyet kültürü", yani sürekli olarak ne yiyip ne yememen gerektiğini söyleyen mesajlar tarafından bozulduğunu söylüyor.



Harrison şöyle diyor: "Diyet kültürü zayıflığa tapıyor ve zayıflığı, sağlık ve ahlaki meziyet ile eşit sayıyor. Kilo vermeye önem atfediyor, bazı yiyecekleri öne çıkarıp bazılarını şeytanlaştırıyor ve bu sağlık anlayışına uymayan kişileri, özellikle de kilolu bireyleri küçümsüyor."