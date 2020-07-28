Sezgisel Beslenme ile Yemeğin Tadını Çıkar

İstediğin yemeği istediğin zaman yediğini ve bunun için kendini hiç kötü hissetmediğini hayal et. Bu, sezgisel beslenmenin temel varsayımıdır.
Bu beslenme hareketinin savunucularından olan Diyet Karşıtı Kayıtlı Diyetisyen ve Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating kitabının yazarı Christy Harrison, "Sezgisel beslenmek; açlık hissine güvenmek ve o hissin gereğini yerine getirmek, yemek tercihleri için suçluluk hissetmemek ve beslenmede zevke öncelik verip onu aramak anlamına gelir." diyor.
Temelde sezgisel beslenmek, istediğini istediğin zaman ve istediğin kadar yemek için kendine koşulsuz olarak izin vermektir.
Harrison, bunun düzensiz beslenmek olmadığını, tam tersine sahip olduğun en eski yeteneklerden biri olduğunu söylüyor ve sezgisel beslenmenin, tıpkı doğru squat yapmak veya karından nefes almak gibi doğuştan gelen bir şey olduğunu söylüyor: "Bebeklere baktığın zaman birbirinden çeşitli yiyecekler yediklerini ve doydukları zaman yemeyi bıraktıklarını görürsün."
Harrison, bu doğal eğilimin "diyet kültürü", yani sürekli olarak ne yiyip ne yememen gerektiğini söyleyen mesajlar tarafından bozulduğunu söylüyor.
Harrison şöyle diyor: "Diyet kültürü zayıflığa tapıyor ve zayıflığı, sağlık ve ahlaki meziyet ile eşit sayıyor. Kilo vermeye önem atfediyor, bazı yiyecekleri öne çıkarıp bazılarını şeytanlaştırıyor ve bu sağlık anlayışına uymayan kişileri, özellikle de kilolu bireyleri küçümsüyor."
"Bu düşünce şekli moral bozucu ve zihinsel açıdan yorucu olabilir. 'Doğru' olanı yapmadıkları zaman insanların kendilerini kötü hissetmesine yol açabilir."
Christy Harrison, Diyet Karşıtı Kayıtlı Diyetisyen
Harrison, diyet kültürünün kilo verdirici rejimlerin ötesine geçip sağlıklı beslenmeyi tarif etmek için kullandığımız dili etkileyebileceğini söylüyor: "'Temiz beslenme' ve 'işlenmiş gıdalardan' kaçınma talimatları, kulağa mantıklı gelebilir ama bu dil bile alttan alta diyet kültürünü dayatır."
Bu kurallara uymak kimileri için yemek yemeyi keyif olmaktan çıkarırken kimilerinde duygusal yeme ve sağlıklı diyet saplantısı gibi çeşitli sorunlara yol açabilir. Harrison şöyle diyor: "Sürekli olarak merak ediyorsun: Bu yiyecek yeterince 'temiz' mi? Yeterince 'doğal' mı? Bu düşünce şekli moral bozucu ve zihinsel açıdan yorucu olabilir. 'Doğru' olanı yapmadıkları zaman insanların kendilerini kötü hissetmesine yol açabilir."
Araştırmalar Harrison'ı doğruluyor: Diyet yapmak ve yiyecek kısıtlamaları, kaçınılmaz olarak kilo almaya neden oluyor (2007 tarihli önemli bir UCLA çalışmasında araştırmacılar farklı diyetlerle ilgili 31 uzun vadeli çalışmaya baktı. Protokol ne olursa olsun çoğu kişinin verdiği kiloları fazlasıyla aldığını ve diyetlerinin sağlık açısından fayda sağlamadığını gördüler). Harrison, belirli yiyecekleri kısıtladığın zaman kaçınılmaz olarak o yiyecekleri isteyeceğini ve saplantı haline getireceğini söylüyor. "Kurallara" uymadığındaysa biyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı o yiyecekleri fazla tüketme ihtimalin artıyor.
Sezgisel beslenme ise bu kurallardan vazgeçip kontrolü sana veriyor.
İlk olarak ne yemek istediğini ve bir yemeği yemek isteyip istemediğine dikkat et. Harrison, yemek yerken doyduğun zaman durmanı ve yemeğin daha doyurucu olması için yapılabilecek bir şey olup olmadığını kendine sormanı söylüyor. Öğle yemeğinde sandviç yerine cips yediğin zaman bir saat sonra acıkabilirsin ya da cips yemenin tuzlu bir şeyler yeme ihtiyacını karşıladığını ve bir sonraki yemek ya da atıştırmalık seçiminde kontrolün sende olmadığı hissini önlediğini fark edebilirsin.
Bu noktada şunu düşünüyor olabilirsin: Beni tatmin edecek tek şey, sadece cips ve pasta yemek. Harrison çoğu kişinin bu "açık büfe" aşamasından geçtiğini kabul ediyor: "'Kötü yiyecek' olarak gördüğün için kendine hep yasakladığın yiyeceklere yönelebilirsin. Eskiden 'yasak' olan bu yiyeceklere duyduğun istek hiç yok olmayabilir ama diğer yiyeceklere duyacağın istekle dengelenecektir." Canın bazen cips ve pasta çekerken bazen meyve veya sebze çekecektir.
Harrison, bu dengenin sağlıklı olduğunu söylüyor. Tıpkı bebekken yaptığın gibi vücudunun ihtiyacı olan besin maddelerini ve besin miktarını sezgisel olarak tüketebilirsin. Üstelik bunu yaparken keyif alırsın.