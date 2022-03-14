Sezgisel Beslenme ile Yemeğin Tadını Çıkar

Beslenme konusunda tamamen esnek olduğunu, istediğin yemeği istediğin zaman yediğini ve bunun için kendini hiç kötü hissetmediğini hayal et. Bu, sezgisel beslenmenin temel varsayımıdır.

Bu beslenme hareketinin savunucularından olan diyet karşıtı kayıtlı diyetisyen ve Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating kitabının yazarı Christy Harrison, "Sezgisel beslenmek; açlık hissine güvenmek ve o hissin gereğini yerine getirmek, yemek tercihleri için suçluluk hissetmemek ve beslenmede keyif almaya öncelik verip bunu aramak anlamına gelir." diyor.

Temelde sezgisel beslenme, istediğini istediğin zaman ve istediğin miktarda yemek için kendine koşulsuz olarak izin vermektir.

Harrison, bunun düzensiz beslenmek olmadığını, tam tersine sahip olduğun en eski yeteneklerden biri olduğunu söylüyor ve sezgisel beslenmenin, tıpkı doğru squat yapmak veya karından derin nefes almak gibi doğuştan gelen bir şey olduğunu ekliyor: "Bebeklere baktığın zaman birbirinden çeşitli yiyecekler yediklerini ve doydukları zaman yemeyi bıraktıklarını görürsün."

Harrison, bu doğal eğilimin "diyet kültürü", yani sürekli olarak ne yiyip ne yememen gerektiğini söyleyen mesajlar tarafından bozulduğunu söylüyor.

Harrison şöyle diyor: "Diyet kültürü zayıflığa tapıyor ve zayıflığı, sağlıklı ve iyi bir insan olmakla eşdeğer görüyor. Kilo vermeye önem atfediyor, bazı yiyecekleri öne çıkarıp bazılarını kötülüyor ve kendi sağlık anlayışına uymayan kişileri, özellikle de kilolu bireyleri küçümsüyor."