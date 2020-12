Stresi Azaltmak Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirebilir

Bağışıklık Sistemin Nasıl Çalışır?

Biyoloji derslerini aklımıza getirelim: Bağışıklık sistemin, zararlı virüs ve bakterilere karşı ilk ve en iyi savunma hattın olan, karmaşık bir hücre ve protein ağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsan bu ağı doğrudan etkileyen diğer sağlık alanlarına (bu yazıda ruh sağlığını ele alacağız) odaklanmalısın.



Beyin ve vücut birbirine bağlı olduğu için karmaşık bir zihin, seni tehlikelere açık bırakabilir. Andrew Weil Tamamlayıcı Tıp Merkezi araştırma direktörü ve "The Balance Within: The Science Connecting Health and Emotions" kitabının yazarı Dr. Esther M. Sternberg, "Tüm bağışıklık organları, yani lenf düğümleri, dalak ve timus, beyin sapından çıkan ve omurilikten aşağıya inen sinirlere bağlıdır." diyor. Dr. Sternberg'e göre stres olduğunda bu sinirlerden salgılanan kimyasal maddeler, bağışıklık hücrelerinin işlerini yapma kabiliyetlerini azaltır.