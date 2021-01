Meşrubat içmekten vazgeçmeyi, ekran başında harcadığın süreyi azaltmayı veya TV karşısında uyuyakalmayı bırakmayı kaç kez denedin? Peki her başarısızlığında kendine ne kadar kızdın?



Bu sorulara verdiğin yanıt "çok" ise kötü alışkanlıklarla mücadele etmek için yepyeni bir yaklaşım benimsemenin zamanı gelmiş demektir.



On yıllarını alışkanlıklarımızın nasıl oluştuğunu ve değiştiğini araştırmaya adayan Southern California Üniversitesi psikoloji ve işletme dekanı ve profesörü Dr. Wendy Wood, "Kendini zorlayarak kötü davranışlarını değiştiremezsin." diyor (Wood'un bu konuda yazdığı "Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick" adında bir kitabı da var). Öz denetimin ve irade gücün kaçınılmaz olarak zayıflayacaktır. Wood, negatif davranış kalıplarını kırmak için kaynağın peşine düşmen ve beynini değiştirmen gerektiğini söylüyor.



Brown University Mindfulness Center araştırma-yenilik direktörü ve "The Craving Mind" kitabının yazarı Dr. Judson Brewer, art arda sigara içme ve düzenli olarak spor salonuna gitme alışkanlıkları arasında beynimiz açısından hiçbir fark olmadığını söylüyor: "Beynin bir nedenden dolayı tetiklenerek belirli bir şekilde davranmana neden olur ve bu davranış beynine ödül işareti verir." Örneğin, öğleden sonra toplantıya veya derse girersin (tetikleyici), meşrubat içersin (davranış) ve şeker patlaması yaşarsın (ödül). Bu zincir genellikle hiç üzerine düşünmeden yaşanır.