1. Kötü alışkanlıklarını tüm ayrıntılarıyla ortaya koy.

Brewer, telefonunu elinden bırakmak veya ikinci (biliyoruz, aslında üçüncü) brownie'yi yememek istiyorsan bu davranış kalıplarının neden oluştuğunu anlaman gerektiğini söylüyor. Bunun için kağıdı kalemi çıkar ve sahip olduğun her kötü alışkanlığın tetikleyicisini, davranışını ve ödülünü yaz.



Telefona bakmayı ele alalım. Tetikleyicin arkadaşının telefonunu eline aldığını görmen, davranışın telefonunu çıkarıp sosyal medyaya bakman, ödülün ise son paylaştığın fotoğrafın beğeni aldığını görmen veya eğlenceli bir internet geyiğine rastlaman olabilir. Brewer, bu tetikleyici-davranış-ödül döngüsünün beynine yerleşmiş olduğunu ve ondan kurtulmanın ilk adımının bunun farkına varmak olduğunu söylüyor: "Yaşadığın şeyi olurken fark etmezsen geçmiş olsun. Bunu asla durduramazsın."



2. Bağlamı değiştir.

Kötü alışkanlık döngüsünü kırmanın kolay bir yolu var: Tetikleyicilerden kaçın. Wood'a göre yerler, günün saati, hatta etrafındaki kişiler bilinçaltında tetikleyici olabilir. Bu işaretleri değiştirirsen davranışını da değiştirebilirsin.



Koltuğa oturup dizüstü bilgisayarını açtığında elinin abur cubura gittiğini fark ettiysen bilgisayarını yalnızca iş ile ilişkilendirdiğin masada açmayı dene. Her akşam yatmadan önce elin telefona veya TV'nin uzaktan kumandasına gidiyorsa cihazı başka bir odada bırak ve komodinine kitap koy. İçmeyi seven arkadaşınla her buluştuğunda ipin ucunu kaçırıyor musun? Buluşma yerini değiştir ve birlikte patikada yürüyüşe çıkın.



3. İşini zorlaştır.

Negatif bir davranışı zorlaştırarak pozitife çevirebilirsin. Wood, bunu açıklamak için "Journal of Applied Behavior Analysis" dergisinde yayınlanan klasik bir çalışmayı örnek veriyor. Araştırmacılar, insanların dört katlı bir binada asansör yerine merdiven kullanmayı tercih etmeleri için ne gerekeceğini öğrenmek istedi. Bunun için asansör kapısının kapanma süresini uzatıp 16 saniyeye çıkardılar. Uzmanlarca ihtilaf olarak adlandırılan bu küçük güçlük, asansör kullanımını üçte bir oranında azalttı. Wood, "İşin en güzel tarafı da şu: Dört hafta sonra, asansörün kapısını hızlandırdıklarında insanlar merdiven kullanmaya devam etti. Yani merdiven çıkma alışkanlığı kazandılar." diyor.



Değiştirmek istediğin davranışları yaratıcı yollarla zorlaştır. Tırnak mı yiyorsun? Maniküre git. Gün boyu bilgisayar başında oturuyor musun? Sık sık kalkmak isteyeceğin, sırtlığı sert bir sandalyeye oturmayı dene. Oluşturacağın çok küçük bir direnç bile otomatik yanıtını engelleyebilir.



4. Yaptıklarının farkında ol.

Projen üzerinde çalışmayı ertelemeye veya büyük boy cips paketinde kalan son kırıntıları yemeye kalkıştığında dur ve o anda ne hissettiğini düşün. Brewer, "Kendine şu soruyu sor: 'Bu bana ne kazandıracak?'" diyor. Yaptığın hareketin farkında olmak, beynine yerleşmiş alışkanlığı değiştirebilir. Brewer'ın ekibi, fazla yemek yiyen binden fazla hastanın katıldığı yakın tarihli bir çalışmada bu konuyu araştırdı. Hastalar fazla yemek yemenin ne hissettirdiğine dikkat ettikten ve bu egzersizi 10-15 kez tekrarladıktan sonra fazla yemek yeme dürtüleri zayıflamaya başladı ve arzulamayla ilişkili yemek yeme davranışlarında azalma olduğunu bildirdiler. Brewer şöyle diyor: "Eski davranışlarının faydalı olmadığını görmeye başladıkları zaman ödülün değeri azaldı. İlgilerini kaybettiler."



Brewer'a göre farkındalık için atman gereken ikinci adım, kötü alışkanlığını yapmadığında kendini ne kadar iyi hissettiğini düşünmektir: "Beynimiz her zaman daha büyük ve iyi fırsatların peşindedir. Eski davranışının ne kadar faydasız, yeni davranışının ise ne kadar faydalı olduğunu düşündüğün zaman beynin doğal olarak bu doğrultuda hareket edecektir." Senin için daha büyük ve iyi fırsat, telefonuna bakmak yerine yakın arkadaşlarınla sohbet etmek ya da sabah koşunu koşmayıp günün geri kalanında pişmanlık duymak yerine koşuya çıkıp gün boyu mutluluk duymak olabilir.

5. B planı hazırla.

Eski kötü alışkanlığını yapma isteğinden kurtulamadığın anlar için bir eylem planı oluştur. Örneğin, öğleden sonra canın meşrubat çekerse maden suyu iç. Wood, seni daha iyi bir seçeneğe yönlendirecek kesin bir stratejiye sahip olmanın, özellikle kötü alışkanlığından kurtulmaya çalıştığın ilk zamanlarda sana yardımcı olabileceğini söylüyor.



Wood'a göre tetikleyici-davranış-ödül döngüsünü kırmak pratik yaptıkça kolaylaşır. Yukarıdaki adımları tekrar tekrar uygularsan kötü alışkanlıklarından kurtulmayı alışkanlık haline getirebilirsin.