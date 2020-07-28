Koşuculara Yönelik Kuvvet Rutini

Bennett, bunlara ek olarak bacakların daha kuvvetli ve dayanıklı olursa zor koşuları daha az eforla koşabileceğini söylüyor. Bu da daha az sakatlanmak anlamına geliyor: "Kuvvet antrenmanı, sakatlanmaya karşı sigortandır." Hamilton'a göre bunun nedeni, kuvvet antrenmanının kaslarını kuvvetlendirmekle kalmayıp tendonlar ve bağlar dahil olmak üzere bağ dokularını ve kemiklerini de kuvvetlendirmesidir.



Koşarken neredeyse tüm büyük ana kas gruplarını çalıştırırsın, o yüzden kuvvet antrenmanı planın da aynısını yapmalıdır. Aşağıdaki sekiz hareket tam da bunu yapıyor ve tıpkı koşu gibi kollarını ve bacaklarını teker teker çalıştırıyor. Bu antrenmanlar ayrıca farklı düzlemlerde hareket etmeni gerektiriyor, karnının dayanıklılığını artırıyor ve kuvvet üretimini artırmaya yardımcı olan kaslara, yani kalçaya, kalça kaslarına ve bacaklara odaklanıyor. Tüm bunlar da daha iyi bir koşucu olmanı ve genel olarak daha dayanıklı bir fiziğe sahip olmanı sağlıyor.