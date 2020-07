Koşuculara Yönelik Kuvvet Rutini

Kuvvet antrenmanının faydası, her iki kas lifi tipini de geliştirebilmesidir.



Koşucular ağırlık kaldırmanın vücudu gereğinden fazla şişirdiğini düşünebilse de, kaslarını kuvvetlendirmek hızını artırmana ve koşu duruşunu iyileştirmene yardımcı olabilir. Bizim sözümüzle yetinme: Journal of Strength and Conditioning Research'te yayınlanan bir çalışma incelemesine göre, 8-12 hafta boyunca her hafta iki-üç kez kuvvet antrenmanı programı uygulayan koşucuların koşu ekonomisinde (yani verimli koşma seviyelerinde) önemli iyileşmeler görüldü. British Journal of Sports Medicine'da yayınlanan bir çalışma ise kuvvet antrenmanının dayanıklılık performansını ve VO2 maks. değerini iyileştirdiğini buldu.