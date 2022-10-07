Nike'ın İlk Eller Serbest Ayakkabısı: Go FlyEase

Vay Canına! Ayakkabıya Ne Oldu Öyle?
Nike Go FlyEase'i bir kere gördükten sonra etkisinden çıkamayacaksın. Nike'ın ellerini kullanmadan giyebileceğin ilk ayakkabısı olan bu model, stili kolayca giyip çıkarmanı ve her zaman bir adım önde olmanı sağlar. Nike Üyeleri, çok yakında satışa sunulacak ayakkabıya öncelikli erişim elde edecek.
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Tasarımın Arka Planı
"Ellerini kullanmadan giyebileceğin bir ayakkabı tasarlayabilseydin bunu nasıl yapardın?" sorusu, Nike Go FlyEase tasarım ekibini harekete geçiren şey oldu. Günlük rutinimizi değiştirecek bir ayakkabı tasarlama hedeflerinde ekibin nasıl başarılı olduğunu keşfet.
"Taban Arkası" ve "Dayanak"
Başarıya ulaşan yenilikler, karmaşık süreçleri kolaylaştırır. Nike Go FlyEase, gerilebilen bandı ve çift sabitleme mekanizmasıyla ayakkabıyı sabit ve açık bir pozisyonda tutar. Tabanın arkasına basarak sistemi kilitleyebilir, dayanağa basarak ise tekrar açabilirsin.
Şafaktan Gün Batımına
Hem kapalı hem açık alanlarda, sabahtan akşama kolaylıkla hareket et. Nike Go FlyEase renk grupları, gün doğumunun yumuşak pastel renklerini şehrin gece manzarasındaki göz alıcı renklerle birleştirerek her stile, her zaman uyum sağlar.