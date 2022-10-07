Nike By You Kılavuzu

Doğru Yapıyor Muyum?

Kesinlikle evet! Ayakkabı kişiselleştirmenin yanlış yolu yoktur ama başladığında kararsızlık yaşayabilirsin. Başlamadan önce Nike tasarımcılarından aldığımız bu ipuçlarını oku.

Geriye Doğru Düşünme

Nike By You tasarımın benzersizdir. Bu yüzden kişiselleştirme şeklin de benzersiz olacaktır. Şu eğlenceli yaklaşımı dene: Renk ve malzeme eklemek yerine çıkarmayı dene. Hangi noktada duracaksın? İşte gerçek soru bu.

Daha Fazla İpucu ve Püf Noktası

Nötr Stilleri Dene

İyi bir renk kombinasyonu seçmek eğlenceli olsa da aslında aradığın soluk renkler olabilir. Nötr tonlara doğru bir dokunuş eklemek için bu ipucunu izle.

Nike By You Nasıl Kullanılır?

Şimdi Ne Yapacağım?

Öğrendiğin ipuçları ve püf noktalarıyla uzman olmaya çok daha yakınsın. Başlama zamanı geldi. Bir ayakkabı seç ve kendine özel hale getir.

Kişiselleştir