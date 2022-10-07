Nike By You Nasıl Kullanılır?

Nike By You Kılavuzu
Doğru Yapıyor Muyum?
Kesinlikle evet! Ayakkabı kişiselleştirmenin yanlış yolu yoktur ama başladığında kararsızlık yaşayabilirsin. Başlamadan önce Nike tasarımcılarından aldığımız bu ipuçlarını oku.
Geriye Doğru Düşünme
Nike By You tasarımın benzersizdir. Bu yüzden kişiselleştirme şeklin de benzersiz olacaktır. Şu eğlenceli yaklaşımı dene: Renk ve malzeme eklemek yerine çıkarmayı dene. Hangi noktada duracaksın? İşte gerçek soru bu.
Daha Fazla İpucu ve Püf Noktası
Nötr Stilleri Dene
İyi bir renk kombinasyonu seçmek eğlenceli olsa da aslında aradığın soluk renkler olabilir. Nötr tonlara doğru bir dokunuş eklemek için bu ipucunu izle.
Şimdi Ne Yapacağım?
Öğrendiğin ipuçları ve püf noktalarıyla uzman olmaya çok daha yakınsın. Başlama zamanı geldi. Bir ayakkabı seç ve kendine özel hale getir.