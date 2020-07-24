İçe Basma Koşu Performansını Nasıl Etkiler?

Önce yapmaman gerekenlerle başlayalım: Sırf içe basmaktan kaçınmak için doğal basma şeklini baştan aşağı değiştirmeye kalkma. Nike kıdemli global koşu direktörü Chris Bennett (koşu koçu Bennett), yere nasıl bastığına dikkat etmen iyi olsa da nihayetinde belirli bir koşma şeklin olduğunu ve bunu çok kafaya takmanın ya da değiştirmeye çalışmanın koşularını olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.



Bunun yerine ayakkabılarına odaklan. Ayakkabıların, yere basma şeklini değiştirmeye gerek kalmadan koşu mekaniğini değiştirebilir ve sakatlık riskini ortadan kaldırabilir. Welch, aşırı içe basıyorsan (bu sorun daha çok görülür) destekleyici ayakkabıları denemeni söylüyor. Orta tabanı ayağın ayak kemeri tarafında daha sert olan bu ayakkabılar, daha fazla destek sunar ve ayağının çok fazla bükülmesi ihtimalini azaltır. Dışa basanlarda ise daha fazla yastıklama ve çarpma etkisi emilimi sağlayan ayakkabılar, stres kaynaklı sakatlıkları azaltabilir. Ancak British Journal of Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir inceleme, ayakkabılarının rahat olduğunu hissettiğin müddetçe sakatlık yaşama riskinin daha düşük olduğunu söylüyor.



Welch'e göre ayakkabını değiştirmek dışında (bu arada ayakkabıların içe basma sorunlarını düzeltmeyeceğinin altını çizelim) ayak kaslarını kuvvetlendirmeyi (ayak başparmaklarını kaldırmayı dene) ve ayak ve ayak bileği hareketliliğini artırmayı (baldırlarına silindir köpük uygulamaya başla) deneyebilirsin. Bunlar en azından sorunu hafifletebilir.



Her şey yolunda giderse zaman içinde yere nötr basan bir koşucu olacaksın. Ancak, olmasan bile (ve tekrar tekrar sakatlanmıyorsan) endişelenme. Sakin ol ve dikkatlice koşmaya devam et.