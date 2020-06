İçe Basma Koşu Performansını Nasıl Etkiler?

Ayağın dışa bastığında ayak eklemlerin çarpma etkilerini emecek şekilde hareket etmez ve ağırlığının büyük bir kısmı ayağının dış kenarına biner. VanDamme'a göre bu ters etki yaratır ve bacakların dışa doğru eğilebilir: "Bu pozisyonda yere basmak, her şeyi sertleştirir." VanDamme koşunun çarpma etkilerinin eklemlerin tarafından yeterince iyi emilmeyeceğini, iyi emilmeyen bu çarpma etkilerinin kemikler tarafından emilebileceğini ve bunun da stres kırıklarına neden olabileceğini söylüyor.



Anatomini ve koşu mekaniğini desteklemeye yardımcı olması için tasarlanan ve sakatlık riskini azaltma potansiyeli taşıyan ayakkabılar bulabilirsin. Birçok koşucu gibi sen de aşırı içe basma eğilimindeysen destek özellikleri olan ayakkabıları tercih et. Bu ayakkabıların orta tabanları ayak kemeri tarafında daha sert olurken dış kısımda çarpma etkilerini emmesi için daha hafif ve yumuşak köpükten üretilir. Dışa basanlar ise daha fazla yastıklama ve çarpma etkisi emilimi sağlayan ayakkabıları tercih ederek gerilim kaynaklı sakatlık yaşama riskini azaltabilir.



Hiçbir ayakkabının yere basma şeklini otomatik olarak değiştirmeyeceğini unutma. İçe basma sorunlarına neden olan kas dengesizliklerini düzeltmek için ayağı kuvvetlendiren egzersizler ve hareket kabiliyeti egzersizleri de yapman gerekir.



İçini rahatlatacak bir haberimiz var: British Journal of Sports Medicine'da yayınlanan bir incelemeye göre sakatlık riskini azaltmada en iyi seçenek, sana rahat gelen ayakkabılar olabilir. Bir başka deyişle, ayağını yere nasıl basarsan bas, güçlü bir koşu performansı sergilemek için kendini en rahat hissettiğin ayakkabıları giy.