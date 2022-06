Koç Courtney Banghart'a Göre Dışlanmakla Nasıl Başa Çıkılır?

Öte yandan, bağ kurmanın değerini gerçekten anlıyorsak bir takıma dahil olmanın sorumluluk gerektirdiğinin ve soyunma odasının kutsal bir alan olduğunun da farkına varmalıyız. Dışarıda ne olursa olsun takım arkadaşlarımızla soyunma odasında buluştuğumuzda birbirimize karşı dürüst ve açık olabiliriz. Farklı insanlar bu güven ilişkisi sayesinde beraber çalışabiliyor. Bu son derece güçlü ve takım sporlarına özel bir durum. Takımın henüz bunun farkına varmadığı için çok üzgünüm. Ancak bunun mümkün olduğunu bilmeni isterim. Deneyimlerime güven.



Ben New Hampshire'lı beyaz bir kadınım. Takımımdaki sporcuların neredeyse hepsi siyahi. Toplumumuzda siyahi veya Asyalı olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor gibi davranamam.



Ancak bu, kapsayıcılığın benim için her zaman en önemli öncelik olmasının en büyük sebeplerinden biri. Irksal adaletsizlikle karşı karşıya kalan kadınlara koçluk yaptığım için böyle konuşmalar yapmak işimin bir parçası ve dürüst olmam gerekirse bu her zaman kolay olmuyor. Her sezon başı takımıma bunları hatırlatıyor ve bir sporcumun dışlandığına şahit olursam her zaman bu konuda harekete geçiyorum.



Bir örnek vereyim: Colin Kaepernick, NFL maçı öncesi milli marş okunurken diz çöktüğünde Princeton'da koçluk yapıyordum. Takımımın nasıl tepki vereceğine karar vermem gerektiğinde, herkesin fikirlerini dikkate almam gerektiğini biliyordum.