Koç Courtney Banghart'a Göre Dışlanmakla Nasıl Başa Çıkılır?

Onlara şunu söyledim: "Bir takımın parçası olduğunuzda iki şey yapmanız gerekir. Saygılı bir biçimde konuşmalı ve herkesi dikkatle dinlemelisiniz." Sonra takım halinde düşünce ve duygularımızdan konuştuk. Herkes konuşmaya "ben" diye başladı, "ben böyle hissediyorum" veya "ben böyle bir şey yaşadım" gibi. Kimse dışarıda kalmadı. Teker teker konuştuk ve birbirimizi dinledik.



Bir sonraki oyunda takımın neredeyse yarısı diz çöktü. Burada önemli olan, görüşlerimiz farklı da olsa aramızda bir bağ olmasıydı. Ördüğümüz duvarları yıkarak hepimiz zor bir konuşmanın parçası olduk. Nereden geldiğimizin farkındaydık ancak farklılıklarımızın bizi bölmesine izin vermedik. Bu gibi zorlu konuşmalar bir takımı ayırmaz, daha da yakınlaştırır. Buna birçok kez şahit oldum. Keşke seninle daha fazla hikaye paylaşabilseydim ama soyunma odasında konuşulan, soyunma odasında kalır; kural budur.



Soruna geri dönersek, senin de zorlu bir konuşma yapman gerekiyor. Ancak bu konuşmayı senin başlatmanı beklemiyorum. 17 yaşında birinin bunu yapması adil olmaz. Irkı yüzünden dışlanan birinden sorunu düzeltmesini istemek de doğru değil.



Koçlarından yardım istemelisin. Onlar bu gibi durumlarda seni desteklemek için var. Cesaretini toplayarak ilk adımı atmalı, durumu ve nasıl hissettiğini koçlarına açıklamalısın. İyi koçların varsa durumu öğrendikleri gibi harekete geçeceklerdir. Takımımdan bir oyuncu dışlansaydı ben buna hemen müdahale etmek isterdim.



Koçlarının gerekeni yapmadığı bir senaryoyla da karşılaşabilirsin. Bu durumda, şunu lütfen unutma: Farklılıklarını kutlayan, oyuncuların birbirini sevip birbirine güvendiği takımlar da var. Eninde sonunda senin de bu takımlardan birine katılacağına inancım tam. Bunu hak ediyorsun.



Koç Banghart