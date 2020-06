Daha Çok Koşmak Dışında Koşu Performansını Nasıl İyileştirebilirsin?

05. Ne Yiyeceğine Şimdi Karar Ver



Sağlam bir antrenman planının yanı sıra iyi bir beslenme planı da performansını artıracaktır. Maciel, öğünlerini planlayarak diyetini kolayca kontrol edebileceğini söylüyor: "Öğün fikirlerini yazdığın basit bir haftalık takvim oluştur, sonra ihtiyacın olan her şeyi tek seferde almak için bir alışveriş listesi çıkar." (Organizasyonla ilgili bir ipucu verelim: Öğün planını yaparken koşu antrenmanlarını yazdığın takvimi kullan.) Öğünlerini bu şekilde planladığın zaman karşına çıkabilecek engeller (uyuyakalıp kahvaltıya karar verecek zamanı bulamamak veya eve geç dönüp akşam yemeğini düşünmeyi istememek gibi), düzgün beslenmenin önüne geçemez.



06. Akşam Sıcak Bir Duş Al



Uyku, performansını artıran bir araçtır. İşte daha iyi uyumanı sağlayacak bir ipucu: Yatmadan yaklaşık 90 dakika önce sıcak bir banyo veya duş al. Bilim insanları buna "pasif ısıtma" diyor.



Sıcak banyo ve duş, vücudunun ısı düzenleme sistemini çalıştırarak ellerin ve ayaklarında kan dolaşımını hızlandırır. California San Fransisco Üniversitesi Human Performance Center'da çalışan bir tıp bilimcisi ve elit sporcularda uyku ve performansa odaklanan bir Nike Performance Council Üyesi olan Dr. Cheri Mah, bunun vücut sıcaklığının düşmesine ve serinlemene yardımcı olduğunu söylüyor. Üstelik buna uyumadan bir saat önce vücudunda başlayan sıcaklık düşüşü dahil değil. Mah, "Çalışmalar, bu pasif ısıtma türünün uykuya dalma süresini kısalttığını ve güç toplama açısından önemli olan derin uyku süresini artırdığını gösteriyor." diyor.



07. Az İşten Çok Verim Al



Koşmak iyi hissettirir. Koşarken kendini harika hissedersin. Ancak fazla heyecanlanıp çok fazla veya çok hızlı koşarsan antrenmanının olumsuz bir sonucu olabilir: Nike elit sporcu fizyoterapisti ve kuvvet koçu David McHenry, "Koşucular arasında en yaygın sakatlıklar plantar fasiit, Aşil tendinit, IT sürtünme sendromu ve tibial posterior tendonit gibi zorlanmadan kaynaklanan sakatlıklardır. Bunlara dokuyu çok zorlayıp güç toplamasına imkan tanımamak neden olur." diyor.



Koşu çalışmalarını kendi kendine sabote etmemek için antrenman hacminde küçük artışlar yap. Örneğin, mahallende birkaç tur daha fazla koş. Mesafeni yavaş yavaş artır ve her hafta yüzde 10'dan fazla artırmamaya dikkat et. Bunları yaptığında sakatlanma ihtimalin azalır.



Sonuçta, vücuduna ne kadar bakarsan o kadar fazla koşabilirsin.



Nike Training Club'daki diğer antrenmanlara göz at.