Daha Çok Koşmak Dışında Koşu Performansını Nasıl İyileştirebilirsin?

Nike kıdemli global koşu direktörü Chris Bennett (koşu koçu Bennett), "Antrenmandan önce ısındığın gibi antrenmandan sonra da rahat, kolay esneme hareketleriyle soğumalısın." diyor. Bu soğuma aşaması, stres altındaki vücudunu rahatlatabilir ve günlük hayatın stres faktörleriyle karşılaşmadan önce güç toplama sürecini hızlı bir şekilde başlatabilir. Koşu Koçu Bennett, "Çok fazla zaman ayırman gerekmiyor ama esnerken kendini sıkmamalısın ve sabırlı olmalısın." diyor.



Nike Run Club Chicago koşu koçu Robyn LaLonde; baldırlarını, hamstring kaslarını, kalça kaslarını, piriformis kasını (gluteus maximus'un arkasındaki küçük kas) ve en çok kasılan diğer tüm kaslarını mutlaka esnetmeni söylüyor. Nereden başlayacağından emin değil misin? Aşağıdaki üç hareketi dene: