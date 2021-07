Uzmanlara Göre Çocuklarını Daha Aktif Hale Getirmenin Yolları

Yapma: Onları antrenmana zorlama.

Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, baskı altında olduğunu ve egzersiz tercihlerini kontrol edemediğini hisseden çocukların hareket etmek istemeyeceğini gösteriyor. Çocuğu karar sürecinden çıkarmak, kendisini o eylemi yaparken görmesini engelleyecektir. Bunun yerine, çocukları her gün bir saat hareket etmeye davet et (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri kuruluşuna göre, 6 ile 17 yaş arasındaki çocukların yüzde 25'inden azı bu kadar hareket ediyor).