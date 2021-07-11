Uzmanlara Göre Çocuklarını Daha Aktif Hale Getirmenin Yolları

Oyun oynamak ve video izlemek Olimpiyat sporu olsaydı çocuklar altın madalyalı sporcu olurdu. Michigan'lı mahalle okulu eski sağlık koordinatörü ve danışmanlık firması LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox'ın kurucusu Lisa Jo Gagliardi, "Ekran karşısında geçirilen süre, beyinden yüksek miktarda dopamin salgılanmasını sağlayabilir." diyor. Vücudun zevk ve ödül sistemlerinden sorumlu nörotransmitter olan dopamin, Gagliardi'ye göre ekran başından kalkmanın çok zor olmasının nedenlerinden biri ve ekranın bağımlılık yapmasına neden olabiliyor.

İçini rahatlatacak bir haberimiz var: Dopamin fiziksel aktiviteyle de salgılanabilir. Tek fark, hareketin daha fazla efor gerektirmesidir: Çocuğun, elinde uzaktan kumandayla kanepede oturmak yerine oyun/spor salonu giysilerini giyer, arkadaşının veya topun peşinden koşar ve belki aktivite sonrasında duş alır. Hareketsiz geçirilen boş zamanlar daha az efor gerektirebilir ancak bu, daha eğlenceli oldukları anlamına gelmez: İki dakikalık aktivite molalarını iki dakikalık iPad kullanımıyla karşılaştıran bir araştırma, çalışmanın baş yazarı olan Michigan Üniversitesi kinesiyoloji yardımcı doçent doktoru Dr. Rebecca Hasson'a göre, çocukların aktiviteyi video oyunlarından daha çok sevdiğini ortaya koydu.

Çocukların ihtiyacı olan asıl şey, oyun oynamak ve egzersiz yapmak için daha çok fırsat ve teşviktir. Gagliardi, bunlar arttığı zaman mutluluk verici etkilerinin beyinleri tarafından tanınacağını söylüyor.