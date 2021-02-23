Büyük Bir Mağlubiyetten Sonra Kendini Toplama

Bu yüzden benim için güzel, onun için kötü bir gün olması umuduyla maça çıktım. Ama işler umduğum gibi gitmedi. Maçı kaybettim. Buna rağmen, böylesine iyi bir rakibe karşı sahaya çıkıp yenilmek, oynamayıp ömür boyu pişmanlık yaşamaktan daha iyiydi. Sonra ne oldu, biliyor musun? Ertesi sene tekrar ben şampiyon oldum (o tenisçi mezun olmuştu).



Yenilgiyi zafere dönüştürmeme yardımcı olan bir diğer yöntem de anı yaşamak, üzüntümü kabul etmek ve sonra da onu geride bırakmak oldu. Geriye bakmak yarışırken değil, emekli olduktan sonra yapacağın şeydir. Ben ve oyuncularım (ve genel olarak tüm sporcular) her zaman yarışırız. Biz avcıyız; her zaman takipteyiz.



Twitter'da #inpursuit (#takipte) etiketini çok kullanıyorum. Bu benim mantram. Ama kovaladığım şey yeni zaferler değil, yeni fırsatlar. Bu zamana kadar yaşadıklarım, bana şunu öğretti: Ne kadar çok çalışırsan o kadar büyük fırsatlarla karşılaşırsın.



Önünde büyük bir fırsat olduğunu görüyorum. Gelecek sene kendini yeniden yapılandır. Adapte olan hayatta kalır ve evrim geçirir. Darwin'in bu sözünü çok seviyorum ve hayatta pusulam olarak görüyorum. Kendimi yeniden yapılandıracağım bir seneye "Her şey çok kötü olacak." diye düşünerek girmem. Şunu düşünerek girerim: "Nasıl adapte olacağım?"