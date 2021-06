Büyük Bir Mağlubiyetten Sonra Kendini Toplama

Cevap:

Yenilgi gerçekten de acı verir. Ama kaybetmeyi oynamamaya tercih ederim.



Hem oyunculuk hem de koçluk kariyerimde büyük yenilgiler yaşadım. 2015 yılında Princeton'daydım. Sezon sonrasına NCAA turnuvası tarihindeki en yüksek seri başı Ivy League takımı olarak girmiştik. Ayrıca Division I erkek ve kadın basketbol takımları arasında tek namağlup takım bizdik.



Sonra ikinci turda, 18.000'den fazla seyircinin önünde yenildik.



Maçtan sonra soyunma odasında oyuncularıma şunu dedim: "Ne kadar üzüldüğünüzün farkındayım. Ben de üzülüyorum. Ama bu üzüntü, başarısız olduk demek değil. Elimizden gelen her şeyi yaptığımız anlamına geliyor."



Yenilmiş olabilirsin. Bazen elinden gelenin fazlasını yapsan bile yenilebilirsin. Ama şunu açıklığa kavuşturalım: Sen başarısız değilsin. Birden fazla takım her şeyi yapar ama kupayı sadece bir takım kazanır. Elinden gelen her şeyi yaptıysan sen başarılı birisin.