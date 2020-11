Beslenme Düzenimde Daha Fazla Demire İhtiyacım Var Mı?

Demir Alımını Artırmak İçin Ne Yapmalısın?

Şimdi de nereden demir alacağından ve ne kadar alman gerektiğinden kısaca bahsedelim. Öncelikle, iki tür demir vardır: Hayvanlardan, özellikle kırmızı et ve kümes hayvanlarından alınan hem demir ve bitkilerde bulunan non hem demir. Foroutan, "Hem gıdalardaki demirin emilimi kolaydır." diyor. Ancak non hem demire parçalanması zor olan doğal bitkisel bileşiklerin bağlı olduğunu ve bunun da emilimini zorlaştırdığını söylüyor.



National Institutes of Health'in (NIH) tavsiyesine göre alınması gereken günlük demir miktarı, erkekler için 8 miligramken kadınlar için 18 miligramdır (hamileysen 27). NIH, bu miktarların düşük emilimi telafi etmek amacıyla vejetaryenler için neredeyse iki katına çıktığını söylüyor. Ispanak ve diğer koyu yapraklı yeşil sebzeler, kuru kayısı ve şeftali, bezelye, fasulye, mercimek ve palmiye kalbi yemek, bu minerali daha çok depolamana yardımcı olabilir. Aldığın miktarı artırmadan, hatta takviye kullanmayı düşünmeden önce mutlaka doktoruna danış çünkü 45 miligram veya daha fazla miktarda demir almak, reçete edilmediği takdirde mide sorunlarına yol açabilir.



Vücudunun non hem demir emilimini artırmak için hem kaynaklarını da birlikte tüket; örneğin, ıspanaklı mercimeğine biraz biftek ekle. Hem kaynağının tüketilmesi, non hem demir emilimini iyileştirecektir. Et tüketmiyorsan demir açısından zengin yiyecekleri dolma biber, domates, turunçgiller ve çilek gibi C vitamini içeren yiyeceklerle birlikte ye. Precision Nutrition'ın performans ve beslenme koordinatörü Adam Feit, "C vitamini, güçlü bitkisel bileşikleri parçalamaya yardımcı olan bir kimyasal işlem başlatır ve bu sayede daha çok demir alırsın." diyor. İlginç ama çay ve kahvedeki tanin, demir emilimini kısıtlayabilir. Bu yüzden Wardenaar, demir açısından zengin yiyecekleri yedikten sonra bu içecekleri içmek için 60-90 dakika beklemeni söylüyor.



Wardenaar, demir seviyeni olması gereken noktaya çıkardıktan sonra birkaç gün içinde kendini daha iyi hissetmeye başlayacağını söylüyor. Kendini daha iyi hissettiğinde ise bir daha eski haline dönmek istemeyeceksin.