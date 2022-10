Coleção maternidade Nike

A Nike (M) é mais do que uma coleção. É um espaço para encontrares o apoio de que precisas para te manteres em atividade ao longo da maternidade. Todas as nossas aplicações oferecem algo diferente, para que possas escolher e determinar o que resulta para ti. Com corridas orientadas adaptadas a cada trimestre, dicas e artigos que abrangem tudo, desde a saúde do pavimento pélvico até informações que rompem com mitos relacionados com o movimento, bem como entrevistas e podcasts com atletas antes e depois de terem um bebé.