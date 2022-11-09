Como fazer exercício depois de um aborto espontâneo, segundo os especialistas

A Dr.ª Williams observa que, normalmente, não há problema em praticar uma atividade de baixo impacto, como caminhar, nos dias após uma perda gestacional. No entanto, para exercícios de maior impacto, fala com o teu médico para te certificares de que estás apta para tal. "Provavelmente, o teu médico vai ter em conta o tempo de gravidez, como ocorreu a perda e se ainda tens sangramento acentuado.", explica a Dr.ª Williams. Por exemplo, a perda ocorreu durante o primeiro trimestre ou no segundo ou terceiro? Precisaste de medicação ou de um procedimento médico? Fizeste uma cesariana? Todas estas variáveis vão afetar a tua recuperação e quando vais poder retomar a atividade física.

"Em geral", indica a Dr.ª Williams, "as pessoas que sofrem um aborto espontâneo no primeiro trimestre conseguem frequentemente retomar a sua rotina de exercício depois de uma semana ou duas, se o sangramento parar ou se limitar apenas a spotting. Porém, se ainda estiveres a sangrar muito, não faças treinos intensos, uma vez que isso pode aumentar o risco de sangramento excessivo ou hemorragia.", adverte.

No caso de uma perda no terceiro trimestre, a Dr.ª Williams explica que podes ter de esperar cerca de três a quatro semanas antes de retomares os treinos intensos. Se tiveres feito uma cesariana, ela recomenda que esperes, pelo menos, oito a doze semanas antes de fazeres exercícios abdominais tradicionais, como pranchas, embora os exercícios baseados na respiração para os músculos da parte inferior do tronco e o trabalho de recuperação do pavimento pélvico sejam úteis (mais sobre isto abaixo).