Como dormir mais no terceiro trimestre, segundo os especialistas

As grávidas recebem muitas vezes conselhos não solicitados (com uma pequena piscadela cúmplice) para "dormirem enquanto podem". Tudo bem, mas e se simplesmente não conseguires?

A gravidez acarreta grandes mudanças fisiológicas e psicológicas que são tudo menos relaxantes. Provavelmente, a mera expansão do teu abdómen está a fazer com que te sintas desconfortável, as hormonas aumentam a tua temperatura corporal em flecha e podes estar a lidar com outros fantásticos efeitos secundários, como náuseas e azia, afirma a Dr.ª Amanda Williams, ginecologista-obstetra certificada em Oakland, Califórnia, e membro do conselho consultivo do programa Nike "(M)ove-te como uma mãe". Considerando também o stress e a ansiedade adicionais que, muitas vezes, resultam de teres um bebé a crescer na tua barriga, não é de admirar que as investigações revelem que quase 80% das mulheres sofrem de insónias no terceiro trimestre.

Contudo, o sono é a melhor recuperação, sobretudo quando o teu corpo está a trabalhar a dobrar para suster uma outra vida, explica a Dr.ª Safia Khan, especialista em perturbações do sono no UT Southwestern Medical Center, em Dallas. Aprende a aumentar o teu tempo de sono, quer os problemas que o afetem sejam físicos, mentais ou ambos.