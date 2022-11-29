Podes fazer treinos intensos durante a gravidez?

Se ADORAVAS ir ao ginásio antes da gravidez, provavelmente paira sobre ti uma grande dúvida agora que estás a treinar com um bebé a bordo: Tenho de diminuir a intensidade dos meus treinos? Esta pergunta tem um bom motivo: muitos treinos pré-natais são orgulhosamente anunciados como "ligeiros" e "moderados", o que pode não corresponder às tuas preferências.

Se estiveres exausta ou preparada para abrandar um pouco, fá-lo. Caso contrário, utiliza a escala de percepção subjetiva de esforço (PSE), uma escala de 0 a 10, em que 0 corresponde a estares deitada no sofá a ver Netflix e 10 a um dos treinos mais intensos que alguma vez fizeste. "Mantém a intensidade num máximo de 7 ou 8 em 10", indica Amanda Williams, licenciada em medicina e ginecologista-obstetra certificada em Oakland, Califórnia, e membro do conselho consultivo do programa Nike "(M)ove-te como uma mãe". (Parece diferente da antiga métrica de frequência cardíaca de que ouviste falar? "Isso é porque essa orientação é, na realidade, antiquada.", explica a Dr.ª Williams.)

É claro que um nível de 7 ou 8 não é igual para todas as pessoas e aquilo que te parece ser um 7 quando estás grávida de 18 semanas pode ser um treino muito diferente de um 7 às 32 semanas. "A gravidez é como usar uma mochila e, todas as semanas, adicionamos uma pedra grande. No final da tua gravidez, fazer o mesmo treino que fazias às 20 semanas é muito, muito mais difícil porque estás a carregar essa mochila cheia", afirma Catherine Cram, fisiologista de exercício físico e proprietária da Prenatal and Postpartum Fitness Consulting em Verona, Wisconsin. "Não estás a ficar menos em forma. Estás a trabalhar mais arduamente."

Como te podes ajustar? Resume-se a ouvires o teu corpo. "É individual, por isso, podes treinar de acordo com o teu próprio nível de conforto", explica a Dr.ª Williams. Para começar...