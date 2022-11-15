Como fazer exercício em segurança após uma cesariana, segundo os especialistas

Voltar a fazer exercício depois de teres um bebé não é proeza fácil, independentemente do tipo de parto que tiveste. No entanto, treinar depois de uma cesariana é um desafio por si só. "Foste submetida a uma cirurgia abdominal considerável e tens de cuidar de um recém-nascido", afirma Ann Nwabuebo, doutorada em fisioterapia, fisioterapeuta de saúde pélvica em Filadélfia e fundadora da Body Connect Physical Therapy.

Se já estiveres preparada para te movimentares, temos boas notícias: algumas investigações iniciais mostram que o exercício depois de uma cesariana pode ajudar-te a sentires menos dor enquanto recuperas. (E se não estiveres preparada? Sem pressão. Descansar, recuperar e descobrir a vida com um recém-nascido são as tuas prioridades neste momento.)

Naturalmente, antes de fazeres qualquer exercício completo, como fazer uma aula ou uma corrida, deves ter autorização do teu médico para treinar. Isto acontece normalmente cerca de seis a oito semanas após o parto. Contudo, isso não te dá permissão para fazer todo o tipo de exercícios e não significa que não possas fazer nada antes. As seguintes sugestões abrangem como retomar confortavelmente a tua rotina de movimento antes e depois de obteres a luz verde.