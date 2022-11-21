Como gerir a exaustão durante o primeiro trimestre, segundo os especialistas

Há um tipo especial de exaustão que podes sentir no início da gravidez. "A fadiga do primeiro trimestre é incomparável", afirma a Dr.ª Amanda Williams, ginecologista-obstetra certificada em Oakland, Califórnia, e membro do conselho consultivo do programa Nike "(M)ove-te como uma mãe". "É a altura em que o feto e a placenta crescem mais depressa, por isso, há uma grande necessidade metabólica no teu corpo." É também o momento em que determinadas hormonas, como o estrogénio, a progesterona e a HCG (gonadotrofina coriónica humana, a hormona da gravidez libertada pela placenta), aumentam acentuadamente, o que pode fazer com que te sintas muito mal.

Pensa assim: o teu corpo está a começar a gerar um ser humano e a construir a sua casa para os próximos nove meses, por isso, não é de admirar que não sintas energia para sair do sofá, quanto mais para praticar exercício (a sério, não é vergonha nenhuma). Mesmo as atletas profissionais sentem-se postas de lado nesta fase: a Adia Barnes, atleta Nike, treinadora principal da equipa de basquetebol feminino Wildcats na Universidade do Arizona e mãe de duas crianças, lembra-se de sentir "uma enorme fadiga" durante o primeiro trimestre.

Ainda assim, não tens de te deixar vencer pela exaustão. Eis como gerir tudo isto.