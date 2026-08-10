Como te podes concentrar na tua saúde mental depois de teres um bebé

Conselhos dos profissionais sobre mentalidade no pós-parto
Esta é a Nike (M)
A tua saúde mental parece que é deixada para segundo plano com todas as coisas que tens de aprender relacionadas com o bebé? Está na altura de praticares cuidados pessoais que realmente ajudam.
- Graças às alterações hormonais, ao stress da parentalidade e ao feito físico de dar à luz, poderás ter de dar a ti mesma mais carinho no pós-parto do que aquilo que pensas.
- Pedir ajuda (a amigos, familiares ou profissionais) faz parte da experiência de ter um filho.
- Quando estiveres a postos para voltar ao movimento ligeiro (olá, endorfinas), não percas o programa "Nike (M)ove-te como uma mãe" na NTC App.
Continua a ler para saberes mais…
* Este conteúdo foi concebido para informar e inspirar, mas não se destina a diagnosticar, tratar ou dar conselhos médicos específicos. Consulta sempre o teu profissional de saúde sobre como te podes manter saudável e segura antes, durante e depois da gravidez.
Após passares cerca de 40 semanas a desenvolver um ser humano, já para não falar dos muitos minutos ou horas (ou dias!) que passaste no parto, não é invulgar sentires-te exausta, sobrecarregada e como se estivesses a passar por uma montanha-russa emocional. Pode tornar-se tudo muito, muito real: algumas mulheres que acabam de dar à luz sofrem um choque impensável e têm de enfrentar o luto de uma perda, enquanto outras padecem de ansiedade, depressão ou outros distúrbios clínicos pós-parto. Se for o teu caso, contacta o teu médico para obteres ajuda assim que possível.
No entanto, mesmo que as coisas estejam a correr relativamente bem, é bastante normal que tudo pareça extremamente complicado. Na verdade, até 80% das pessoas que passam pelo parto sentem aquilo que se designa de "baby blues" uma ou duas semanas depois de dar à luz.
"Subestimamos muito os desafios do período pós-parto", afirma a Dr.ª Amanda Williams, ginecologista-obstetra certificada em Oakland, Califórnia, e membro do conselho consultivo do programa "Nike (M)ove-te como uma mãe". "As pessoas passam tanto tempo a preocupar-se com o parto que ignoram quão difícil pode ser a fase seguinte."
Entre a recuperação física, as mudanças hormonais e as novas realidades de cuidar de um bebé, não é possível prever exatamente como vão correr as primeiras semanas. Contudo, podes e deves encontrar maneiras de cuidar de ti mesma. Adiante apresentamos cinco sugestões apoiadas por especialistas para te ajudar nas primeiras semanas avassaladoras e proteger a tua saúde mental ao longo do caminho.
1. Tem calma mesmo que queiras fazer mais.
Podes sentir uma explosão de energia quando chegares a casa (devido à adrenalina e à ocitocina), mas tenta ter calma de qualquer das formas, mesmo que sejas alguém que normalmente depende do exercício para estabilizar a saúde mental. O teu útero continua a contrair, é provável que ainda tenhas sangramento e dores no rabo. Dar ao teu corpo o tempo de que necessita para recuperar, se tiveres os recursos, pode também apoiar o teu bem-estar mental, ajudando-te sentir e a funcionar mais como estavas habituada um pouco mais depressa.
Como podes fazer isto? Cherie Seah, doula parteira da Bay Area, afirma que o princípio chinês de confinamento, permanecer na cama ou no sofá o máximo possível durante um mês após o parto, é um bom lugar para te inspirares, embora Williams incentive a que faças algum movimento todos os dias para reduzir o risco de coágulos (pondera caminhar lentamente em torno da casa durante alguns minutos, fazer alongamentos ligeiros e ir para o exterior, o que também pode ajudar o teu estado de espírito). É tudo uma questão de equilíbrio! Quando achares que já estiveste tempo suficiente parada, podes começar a aumentar as tuas caminhadas e incorporar o trabalho de respiração e mais alongamentos. Basta dedicares tempo para, adivinhaste, descansares a seguir.
Uma vez que tens a permissão do teu médico para fazer exercício, adiciona gradualmente alguma atividade que te faça sentir bem física e mentalmente. "Fazer algo físico pode incutir um sentido de realização e orgulho quando te sentes irritada e as endorfinas também não fazem mal", observa a Dr.ª Williams. Mantém essa atividade razoavelmente curta e não te esqueças de te felicitar por a conseguires realizar.
2. Pede ajuda e sê específica.
Se tens a sorte de ter pessoas que te apoiam na tua vida, elas provavelmente estão entusiasmadas por te poderem ajudar. Deixa-as ajudar. "Este não é o momento para te armares em heroína e dizeres: «Vou fazer tudo sozinha»", afirma a Dr.ª Williams. (Sim, és uma ótima mãe por não tentares fazer tudo sozinha.)
Planear com antecedência, se conseguires, é útil. Prepara as tuas refeições antes do dia do parto ou pede a um amigo para o fazer por ti. Se tiveres familiares que querem ajudar (ajudar mesmo, não apenas derreterem-se com o bebé), intercala as visitas para teres mais apoio. Faz uma lista de tarefas que as pessoas podem fazer quando te forem visitar, como ir fazer compras, limpar a cozinha, passear o teu cão ou passar tempo com o teu filho mais velho para poderes criar laços com o bebé. Desta forma, podes evitar a terrível e repetitiva conversa iniciada pela pergunta "Como podemos ajudar?". Temos a certeza de que, no futuro, irás agradecer a ti mesma por pensares nisto tudo.
3. Aprende a acalmares-te a ti mesma.
Essas primeiras semanas são uma tempestade perfeita para a ansiedade. As hormonas estão intensas, o sono parece um sonho distante e abrandar (e aceitar ajuda) pode ser muito difícil, sobretudo se normalmente és uma pessoa que faz tudo. Isso é perfeitamente normal, mas dá um desconto a ti mesma. "Estás a passar por uma mudança significativa na tua vida e tens de recuperar, conhecer o teu bebé e aprender a cuidar de ambos neste novo capítulo", afirma Andreka Peat, doutorada em psicologia e psicóloga clínica licenciada e especializada em saúde mental materna em Decatur, Geórgia.
"Encontra pequenos momentos ao longo do dia para te concentrares em ti mesma", refere Peat. Toma um duche de mais de 30 segundos enquanto alguém segura no teu bebé. Coloca o teu parceiro ou um membro da família encarregue do biberão durante uma hora para que possas fazer uma sesta. Dedica 30 (ou 15 ou cinco!) minutos a fazer algo que adoras, como ler ou fazer palavras-cruzadas (podes mesmo fazê-lo enquanto amamentas o bebé) para permaneceres em contacto com a tua versão do passado.
4. Pede ajuda a um especialista.
Pode ser difícil saber se estás a passar pelos típicos "baby blues" ou por algo mais sério. De acordo com Peat, "é normal sentires-te cansada ou ter oscilações de humor durante as primeiras duas semanas". No entanto, se o teu estado de espírito permanecer em baixo (se calhar estás sempre a chorar, a lutar contra a ansiedade sem parar ou a sentires-te totalmente distante do teu bebé), consulta a tua equipa de cuidados de saúde.
Mesmo que só precises de uma segunda opinião, um terapeuta pode ser uma ótima ajuda durante esta grande transição. Muitas vezes, têm listas de espera longas, pelo que a Dr.ª Williams sugere que procures um terapeuta enquanto estás grávida. É especialmente importante planear com antecedência, e talvez mesmo agendar uma consulta pós-parto, se tiveres tido desafios de saúde mental no passado.
E quando te sentes em baixo em relação às tuas dificuldades ou culpada por dares prioridade a ti mesma? Lembra-te de que cuidar de ti ajuda-te a cuidar dos outros. "Não há melhor presente que possas oferecer ao teu bebé e à tua família do que o teu próprio bem-estar", afirma Peat.
Texto: Ashley Abramson
Fotografia: Vivian Kim
VÊ O QUE TE ESPERA
Queres obter mais orientação sobre a vida pós-parto? Começa o programa "Nike (M)ove-te como uma mãe" aprovado por especialistas na Nike Training Club App para obteres treinos, conselhos de bem-estar e muito mais. Em seguida, mima-te com um look novo, tu mereces.