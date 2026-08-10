Como te podes concentrar na tua saúde mental depois de teres um bebé

Após passares cerca de 40 semanas a desenvolver um ser humano, já para não falar dos muitos minutos ou horas (ou dias!) que passaste no parto, não é invulgar sentires-te exausta, sobrecarregada e como se estivesses a passar por uma montanha-russa emocional. Pode tornar-se tudo muito, muito real: algumas mulheres que acabam de dar à luz sofrem um choque impensável e têm de enfrentar o luto de uma perda, enquanto outras padecem de ansiedade, depressão ou outros distúrbios clínicos pós-parto. Se for o teu caso, contacta o teu médico para obteres ajuda assim que possível.

No entanto, mesmo que as coisas estejam a correr relativamente bem, é bastante normal que tudo pareça extremamente complicado. Na verdade, até 80% das pessoas que passam pelo parto sentem aquilo que se designa de "baby blues" uma ou duas semanas depois de dar à luz.

"Subestimamos muito os desafios do período pós-parto", afirma a Dr.ª Amanda Williams, ginecologista-obstetra certificada em Oakland, Califórnia, e membro do conselho consultivo do programa "Nike (M)ove-te como uma mãe". "As pessoas passam tanto tempo a preocupar-se com o parto que ignoram quão difícil pode ser a fase seguinte."

Entre a recuperação física, as mudanças hormonais e as novas realidades de cuidar de um bebé, não é possível prever exatamente como vão correr as primeiras semanas. Contudo, podes e deves encontrar maneiras de cuidar de ti mesma. Adiante apresentamos cinco sugestões apoiadas por especialistas para te ajudar nas primeiras semanas avassaladoras e proteger a tua saúde mental ao longo do caminho.