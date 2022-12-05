Porque devias experimentar o ioga pré-natal, segundo os especialistas

Ouves falar em "exercício durante a gravidez" e pensas imediatamente em "ioga pré-natal"? Faz sentido. Por um lado, a prática de ioga de baixo impacto é versátil e facilmente ajustável para corpos de grávidas. Por outro lado, muitos estúdios de fitness oferecem aulas de ioga pré-natal como a sua única opção de maternidade.

"O ioga pré-natal pode ser uma forma bastante potente de exercício moderado", explica Dena Zimbel, instrutora de ioga em Portland, Oregon, parteira aposentada e membro do conselho consultivo do programa Nike "(M)ove-te como uma mãe". Segundo ela, não há dúvida de que o ioga é uma forma de movimento físico, o que é sempre ótimo. Além disso, também facilita a ligação entre a mente e o corpo, que é fundamental quando estamos a gerar um ser humano dentro de nós (como se nada fosse). "A gravidez é muitas vezes um momento complicado no nosso corpo em mudança e o ioga oferece uma forma de restabelecermos a ligação com ele", explica Zimbel.

Sobretudo se nunca tiveres praticado ioga anteriormente (ou até mesmo se o já tiveres feito), pode parecer intimidante desenvolver uma prática pré-natal. Se nunca tiveste grande interesse pelo ioga ou se estiveres mais habituada a arrasar do que sentar, é possível que sintas menos motivação com uma forma de exercício mais ligeiro. Seja como for, o tempo que passarás no tapete (se o teu médico aprovar que o faças) irá trazer-te benefícios reais e há formas de os maximizar.