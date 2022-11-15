Se passaste a maior parte da tua vida a tentar não engravidar, pode ser um choque quando não acontece na altura em que estás finalmente preparada. Esse choque pode transformar-se em stress e ansiedade quando, mês após mês, ainda não engravidaste. A ironia: dizem-nos constantemente que o stress é prejudicial para a fertilidade, mas como podemos enfrentar esta situação extremamente stressante… sem nos stressarmos?

"É inerentemente stressante sentir que um desejo profundo está fora do nosso alcance", afirma Lucy Hutner, psiquiatra de Nova Iorque, licenciada em medicina, editora chefe do livro Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Além disso, "uma situação em que nos sentimos responsáveis por um resultado que não podemos controlar totalmente é um caminho certo para o stress". Por isso, ânimo: o stress é perfeitamente compreensível. No entanto, isso não significa que não consigas encontrar formas de o gerir. Aqui, os especialistas partilham o quanto o stress é um fator importante no que diz respeito à fertilidade, bem como as técnicas para o reduzir.