A verdade sobre o stress e a fertilidade
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Tentar engravidar pode ser um processo avassalador quando não acontece imediatamente. Eis como cuidares de ti mesma ao longo dessa experiência.
- Vários estudos revelam que o stress pode afetar a fertilidade, o que pode transformar-se num ciclo vicioso quando estás preocupada com o facto de não engravidares.
- Concentrares-te nas práticas de cuidados pessoais que realmente funcionam para ti pode ajudar-te a controlar essa ansiedade.
- Telefona a um amigo, mas certifica-te de que é a pessoa indicada. Falar com alguém com experiência ou até mesmo que apenas tenha empatia pela tua situação pode fazer uma enorme diferença.
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* Este conteúdo foi concebido para informar e inspirar, mas não se destina a diagnosticar, tratar ou dar conselhos médicos específicos. Consulta sempre o teu profissional de saúde sobre como te podes manter saudável e segura antes, durante e depois da gravidez.
Se passaste a maior parte da tua vida a tentar não engravidar, pode ser um choque quando não acontece na altura em que estás finalmente preparada. Esse choque pode transformar-se em stress e ansiedade quando, mês após mês, ainda não engravidaste. A ironia: dizem-nos constantemente que o stress é prejudicial para a fertilidade, mas como podemos enfrentar esta situação extremamente stressante… sem nos stressarmos?
"É inerentemente stressante sentir que um desejo profundo está fora do nosso alcance", afirma Lucy Hutner, psiquiatra de Nova Iorque, licenciada em medicina, editora chefe do livro Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Além disso, "uma situação em que nos sentimos responsáveis por um resultado que não podemos controlar totalmente é um caminho certo para o stress". Por isso, ânimo: o stress é perfeitamente compreensível. No entanto, isso não significa que não consigas encontrar formas de o gerir. Aqui, os especialistas partilham o quanto o stress é um fator importante no que diz respeito à fertilidade, bem como as técnicas para o reduzir.
Reconhece o papel que o stress desempenha na fertilidade.
Dizer a alguém para ter calma e que tudo vai acabar por dar certo nunca é útil, seja em que situação for. No entanto, ainda é importante compreender como o stress afeta a fertilidade. Num estudo de 2018 da revista Dialogues in Clinical Neuroscience, os investigadores descobriram que a redução do stress pode de facto melhorar o sucesso. "Os estudos mostraram que as intervenções psicológicas têm um enorme impacto nas taxas de gravidez", refere Alice Domar, coautora do estudo, doutorada, a responsável pela compaixão (podemos tornar isto algo mais normal?) na Inception Fertility e professora associada de obstetrícia, ginecologia e biologia reprodutiva na Harvard Medical School, em Boston. Ao longo de décadas de investigação, Domar descobriu que quando as mulheres com problemas de fertilidade realizam terapia cognitiva comportamental e intervenções mentais e corporais (como a meditação), têm duas a três vezes mais probabilidades de engravidar em comparação com as mulheres que não o fazem.
Muda o teu autodiálogo.
"Muitas vezes, o que é mais eficaz para pacientes com problemas de fertilidade", indica Domar, "é uma estratégia de gestão de stress conhecida como reestruturação cognitiva". Se estiveres constantemente submersa em pensamentos negativos ("A infertilidade é culpa minha"), Domar sugere desafiar essa narrativa interior. "Por exemplo, se uma mulher disser: «Nunca terei um bebé», eu pergunto-lhe: «Se isso é verdade, porquê passar pelo processo de fertilização in vitro e gastar esse dinheiro todo?»", refere Domar. "É evidente que essa pessoa tem esperança. Por isso, em vez de pensares: «Nunca vou ter um bebé», podes pensar para ti mesma: «Estou a fazer tudo o que posso para tentar ter um bebé.»" Em alternativa, foca-te na gratidão: "Estou grata por me sentir preparada para ser mãe, independentemente de como e quando acontecer".
Encontra o que te faz descontrair.
Não suportas banhos de imersão? Não te preocupes. "Os rituais de cuidados pessoais não são universais", refere Natalie Crawford, licenciada em medicina, médica de fertilidade e cofundadora da Fora Fertility em Austin, Texas. O que conta é dedicar algum tempo a fazê-los. "A acupuntura, por exemplo, pode ajudar a reduzir o stress e, por conseguinte, pode ser benéfica, de acordo com alguns estudos de fertilidade. No entanto, teve exatamente a mesma resposta que a chamada acupuntura «falsa», que é basicamente a mesma experiência, só que as agulhas são aplicadas de forma aleatória. Ainda assim, ambas as experiências são melhores do que nenhuma intervenção." Por outras palavras, provavelmente, o que é mais útil é afastares-te da tua vida quotidiana e concentrares-te em ti mesma. Considera escrever num diário, fazer exercício, ler ou adotar outro passatempo. Seja o que for que decidas fazer, Crawford sugere dedicar pelo menos 30 minutos diariamente a essa atividade.
Confidencia com amigos que te compreendem e legitimam a tua experiência.
Quando a tua cunhada anuncia a sua terceira gravidez antes de teres tido a tua primeira, precisas de pessoas que compreendam porque é que as notícias aparentemente alegres te deixam em lágrimas e que não te digam simplesmente para ignorares o que sentes. "Os teus melhores amigos ou familiares mais próximos podem não ser as melhores pessoas para te ajudar", afirma Hutner. "As pessoas podem ter amigos muito bem-intencionados, mas, por vezes, esses amigos bem-intencionados engravidam, o que pode ser difícil." Procura aqueles que legitimam a tua experiência sem te julgarem. Crawford acrescenta que, se não encontrares o apoio certo dentro da tua rede ou através de comunidades online com as mesmas ideias (e, honestamente, mesmo que encontres), a terapia pode ser uma boa opção.
Estabelece uma maior ligação com o teu corpo.
Entre realizar testes de ovulação, verificar a temperatura e pensar demasiado em todos os pequenos sinais e sintomas, "quando estás a tentar engravidar, não consegues escapar a uma interação constante com o teu corpo", indica Hutner. "Quando o nosso corpo não faz o que queremos que faça, pode ser muito doloroso e desconcertante. Incentivo as minhas pacientes a fazerem tudo o que puderem para continuarem a estabelecer uma ligação com o seu corpo de forma positiva." Isto pode significar manteres a tua rotina de treino atual, experimentares um novo tipo de atividade física, fazeres uma massagem se o teu orçamento o permitir ou fazeres meditações para examinar o corpo.
O fundamental é encontrar formas de honrar e apoiar o teu corpo no que ele precisar nesse momento. Afinal de contas, pode não ser apenas teu para sempre.
Texto: Jihan Myers
Fotografia: Vivian Kim
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