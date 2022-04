Visualiza o que acontece para o fazeres acontecer

Sabias que o teu o teu cérebro reage da mesma maneira quer marques o golo da vitória, quer simplesmente te imagines a acertar na baliza? Na verdade, a investigação comprova-o. É por isso que a visualização é um fator motivador e estimulador do desempenho entre os melhores atletas e empresários e os mentores e treinadores que os orientam.

A visualização significa criar cenas distintas e vívidas na tua cabeça. Pode ser utilizada para relaxares ou para te preparares para alcançar um resultado. "Quando desenvolves uma imagem no cérebro, são ativadas várias áreas", explica Sheri Dewan, médica, neurocirurgiã do Northwestern Medicine Central DuPage Hospital. Em primeiro lugar: o teu lobo frontal, que é responsável pela aprendizagem, por planear e executar esses planos. Também envolves o lóbulo occipital, o que te ajuda a visualizar aquilo em que estás a pensar.

E, depois, ver a imagem em repetição atenua essencialmente a resposta da tua amígdala (a tua amígdala é o centro do modo "lutar ou fugir" do cérebro), o que pode diminuir a ansiedade e o medo em torno da atividade. "A repetição visual também reforça a via motora entre o teu cérebro e os teus músculos como se estivesses realmente a realizar essa ação em tempo real", acrescenta Angie Fifer, doutorada e consultora certificada de desempenho mental em Pittsburgh e membro da comissão executiva da Association for Applied Sport Psychology. "Todos estes mecanismos funcionam em conjunto para aumentar a tua capacidade para dares o teu melhor na vida real", afirma a Dr.ª Dewan.

Isso pode explicar o motivo por que a visualização pode ser tão eficaz e capta a atenção de investigadores há muito tempo. De acordo com o consultor certificado de desempenho mental Alan Chu, doutorado, professor assistente e presidente da Sport, Exercise, and Performance Psychology na Universidade de Wisconsin-Green Bay, um dos primeiros estudos de visualização foi feito em 1960. Dividiu uma equipa de basquetebol do ensino secundário em dois grupos: um concentrou-se apenas na prática física e o outro trabalhou exclusivamente na visualização de competências motoras específicas. Após 14 dias, o grupo que utilizou a visualização revelou estar quase tão apto para desempenhar essas competências como os jogadores que se concentraram apenas no treino físico.

Desde então, surgiu uma série de estudos sobre o tópico. Um estudo na revista "Journal of Neurophysiology" descobriu que quando as pessoas com gesso nos pulsos se imaginavam a dobrar os pulsos, perdiam 50 por cento menos força do que os seus pares não-visualizantes, depois de estarem imobilizadas durante quatro semanas. Outro revelou que as pessoas que queriam aumentar o consumo de fruta e imaginavam cada etapa do processo (quando, onde e como iriam comprar, preparar e comer a fruta) duplicaram o consumo. Por fim, um estudo piloto publicado na revista "Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity" revelou que os ginastas que realizavam técnicas de imagens aumentaram a sua autoconfiança. E a lista continua.