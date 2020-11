Como Usar os Cinco Sentidos Para uma Recuperação Mais Rápida

Ouve música relaxante

Alguma vez te questionaste por que motivo muitos massagistas terapêuticos colocam sons de baleias enquanto trabalham? No estudo de Watts, escutar o som de ondas suaves a rebentar na costa ajudava as pessoas a relaxarem. De acordo com um estudo de 2018 publicado na revista "Medicine & Science in Sports & Exercise", qualquer música suave e regular que consideres relaxante, seja R&B ou jazz, pode ajudar-te a abrandar, reduzir os níveis de cortisol e a frequência cardíaca, bem como acelerar a recuperação. Além do mais, "o sincronismo com o ritmo da música pode reduzir a tua frequência cardíaca e permitir-te atingir mais rapidamente um estado de repouso" acrescenta Leighton Jones, doutorado, professor catedrático de ciência do desporto e do exercício na Sheffield Hallam University, no Reino Unido.



Cria (ou escolhe) uma lista de reprodução relaxante e atualiza-a frequentemente para evitar o aborrecimento e a monotonia, que ao longo do tempo podem reduzir os efeitos positivos, afirma Marcelo Bigliassi, doutorado, investigador de pós-doutoramento do departamento de ciências desportivas da Universidade de São Paulo, no Brasil, que liderou o estudo em 2018. Escuta a tua lista de reprodução imediatamente depois do treino para maximizar os benefícios.