Como lidar com a síndrome do impostor, segundo a treinadora Courtney Banghart

Podes não estar a gostar do que estás a sentir neste momento, mas, enquanto treinadora com mais de 20 anos de experiência a lidar com as emoções de jogadoras e até mesmo com as minhas, estou aqui para te dizer o seguinte: a tua experiência é válida e valiosa. As tuas emoções são a prova de que és um jogador dedicado e determinado.



Ser atleta é saber que algum dia iremos perder. Vais sentir medo, raiva e agonia. No entanto, também vais ter vitórias e, nesses momentos, sentirás alegria, triunfo e entusiasmo. Não se pode conhecer o "bom" sem se experienciar o "mau".



Também já fui demasiado exigente comigo própria. No secundário, consegui qualificar-me para o torneio estadual de ténis. Lembro-me de, num dos jogos, ter perdido uma dupla falta. Gritei desalmadamente e atirei a minha raquete para o chão.



Eu sabia que esta não era a melhor maneira de lidar com o que estava a sentir, mas, naquele momento, não consegui evitar a minha reação. Tudo o que importava para mim era aquele ponto. Em retrospetiva, estou muito surpreendida por os meus pais, que estavam na bancada, não me terem chamado a atenção. Entenderam que eu estava a ter o meu momento à John McEnroe porque eu me importava.



Por isso, sente o que tens a sentir.

Dito isto, quando estás a sentir muito intensamente uma emoção em particular, podes não ter a disposição para assimilar o feedback positivo. Vamos, então, explorar algumas formas de equilibrar as coisas.

É possível que tenhas andado a praticar o que chamo de "escuta seletiva". O que significa que, na verdade, não tens andado a ouvir de todo. Alguém diz: "Adoro a forma como corres em campo. Só precisas de melhorar o teu lançamento de três pontos." Tudo o que ouves é: "Preciso de melhorar o meu lançamento de três pontos. Por isso, sou um péssimo lançador. Logo, sou um péssimo jogador. Em suma, sou uma péssima pessoa."

Como isso tomou proporções exageradas! Este tipo de pensamento é muito comum, mesmo em atletas de topo. Uma das minhas melhores jogadoras costumava ficar muito desapontada sempre que falhava um lançamento. Um dia, quando estava irritada depois de uma rodada de lançamentos que não lhe correu bem, decidi falar com ela.