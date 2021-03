Como acabar com bloqueios mentais

02. Perda súbita de confiança



Qual é a sensação: sentires que não vais conseguir fazer algo, mesmo que tenhas praticado um milhão de vezes.



Por que razão acontece: os melhores atletas e as pessoas mais bem-sucedidas têm tendência a visualizar determinados resultados quando se esforçam arduamente para se prepararem para o grande momento, afirma Muradian. No entanto, isso pode facilmente levar-te a pensar demasiado sobre a situação e tentar controlar cada detalhe, acrescenta.



Além disso, quando treinas algo vezes sem conta ao ponto de a habilidade se tornar praticamente automática, o foco em demasia pode acabar por ser mais prejudicial do que benéfico. "Quando ficas obcecado por tentar controlar a tua técnica de pulso num lançamento livre ou os teus resultados em campo, os mecanismos automatizados do cérebro são interrompidos e podes sentir que a ação em si é estranha e és incapaz de a executar", afirma Chertok.



Como lidar com a situação: em primeiro lugar, lembra-te de que tens capacidade para alcançar o sucesso, refere Muradian. Para a dose de confiança necessária, relembra uma altura em que superaste um desafio, afirma. Em seguida, dirige a tua atenção para fora em vez de para a ação que estás a tentar controlar. "Concentra-te ativamente nas coisas à tua volta, como os alvos, os adversários ou a bola, e não no processo de pensamento, que pode ser paralisante", acrescenta Chertok. Basta focares-te nos teus colegas de equipa em vez de nos mecanismos do teu passe ou imaginares que estás a falar com uma pessoa específica na audiência em vez de tentares lembrar-te de falas memorizadas.





03. Síndrome do impostor



Qual é a sensação: sentires que chegaste lá, às finais, à última ronda de entrevistas ou à cerimónia de entrega de prémios (virtual) porque tens sorte e não por causa das tuas capacidades ou do teu talento.



Por que razão acontece: por vezes, a síndrome do impostor depende de sentimentos de autoestima menos bons. "Ocorre com mais frequência quando não se tem confiança nas próprias capacidades ou quando se pensa que tudo o que é feito nunca será suficientemente bom", afirma Muradian. Também pode ocorrer quando te preocupas demasiado com a tua imagem. "Talvez estejas mais interessado em não parecer mal do que em ganhar", acrescenta Chertok, por isso, quando ganhas, sentes-te desconfortável.



Como lidar com a situação: quando notares que o teu cérebro está a ser manipulado pelo medo de seres uma farsa, luta contra isso. "É importante silenciar os pensamentos negativos, pois eles é que são o verdadeiro impostor", refere Muradian. Uma forma eficaz de os bloquear é pensar nos melhores elogios que já recebeste sobre as tuas capacidades ou um desempenho passado, acrescenta. Convence-te de que as pessoas em quem confias elogiam as tuas capacidades com base na realidade.



Acima de tudo, lembra-te de que esta sensação de sufoco faz parte do ser humano. "Ninguém sabe o que está a fazer e esta é a realidade", afirma Chertok. Quando temos isso em mente, "conseguimos seguir em frente e aceitar a nossa experiência como normal. Além disso, seremos capazes de dar mais atenção à tarefa que temos pela frente."



Vamos a isso, descida íngreme!