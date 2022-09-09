Como acabar com bloqueios mentais

Aquela sensação de terror arrasadora que te impede de mexer quando estás prestes a seguir o teu amigo mais experiente numa pista de esqui gelada. Acreditar que não vais conseguir fazer a apresentação mesmo que a tenhas praticado vezes e vezes sem conta. Não dizer nada durante uma chamada com a tua nova equipa, pois não tens a certeza se mereces lá estar.

O medo, a perda de confiança e a síndrome do impostor podem ser uma ameaça para o teu merecido progresso. Estes bloqueios mentais provêm muitas vezes da adrenalina e do cortisol, hormonas que inundam o teu corpo durante situações ameaçadoras ou de alta tensão, explica Regine Muradian, doutorada em psicologia, psicóloga clínica licenciada e especializada em ansiedade na performance. Estas hormonas podem desencadear a reação de lutar ou fugir do corpo. O resultado é uma série de sintomas físicos: o aumento da frequência cardíaca, a sensação de peito apertado e/ou as palmas das mãos transpiradas, e a sensação de que não te consegues mexer, chamada frequentemente de "sensação de sufoco". Contudo, segundo os estudos, é algo que se consegue ultrapassar.

Embora possas achar que és a única pessoa a enfrentar estes momentos, não estás a sós. "Colapsar sob pressão é mais comum do que as pessoas imaginam. Até mesmo os profissionais experienciam esta sensação de sufoco", afirma Greg Chertok, consultor de desempenho mental certificado que trabalhou com atletas de alta competição em participações nas olimpíadas, no Super Bowl e na Stanley Cup. (Pensa na quantidade de equipas que perderam jogos importantes por causa de um golo ou um ponto.)

Ainda melhor do que estar em boa companhia são estas técnicas simples que podes utilizar para acalmar o teu cérebro e enfrentar com confiança o que tens pela frente. Eis três bloqueios mentais comuns que te dão uma sensação de sufoco e como te podes libertar desta sensação segundo os especialistas.