Como lidar com o suor debaixo dos seios | Perguntas nunca antes colocadas

O fator do suor

É fantástico ver cada vez mais mulheres exibirem o suor do peito como prova de um treino bem feito. No entanto, sabemos que pode ser desagradável e as poças de suor na banda inferior do sutiã podem provocar a acumulação de bactérias que podem causar fricção ou erupções cutâneas.



Para combater isso, lançámos a coleção Ultrabreathe com estilos de suporte ligeiro, médio e elevado. São 30% mais respiráveis do que os nossos outros sutiãs, o que significa que o ar consegue deslocar-se pelo tecido e que podes dizer adeus ao suor irritante. O design de malha significa um tempo de secagem extremamente curto e os recortes oferecem respirabilidade no peito.



Se perdeste as perguntas nunca antes colocadas da semana passada, relacionadas com os sutiãs de desporto e o motivo pelo qual te pode doer o peito durante o exercício, podes vê-las abaixo. Consulta a nossa gama de sutiãs de desporto concebidos para ajudar a reduzir o suor no peito.