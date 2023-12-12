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Última atualização: 12 de dezembro de 2023
Leitura de 6 min

Perguntas nunca antes colocadas

O poder dos sutiãs de desporto

Damos-te as boas-vindas às perguntas nunca antes colocadas, onde respondemos às questões que nunca ousaste fazer sobre o peito, os sutiãs de desporto e o exercício.

Hoje vamos abordar detalhadamente questões relacionadas com sutiãs de desporto, principalmente o tamanho certo do sutiã de desporto. Vamos responder às seguintes perguntas:

  1. Por que razão é importante investir num sutiã de desporto?
  2. Como conseguir entender os tamanhos de sutiãs Nike?

1. Por que razão é importante investir num sutiã de desporto?

Pode não parecer, mas há vários fatores envolvidos no design e no fabrico de um sutiã de desporto. É necessário pesquisar, desenvolver e testar o modelo antes de o começar a fabricar. Alguns sutiãs demoram anos a serem desenvolvidos, especialmente porque são concebidos a pensar no desempenho numa grande variedade de tamanhos (em comparação com o vestuário e o calçado).

Concebidos a pensar no design

Além de proporcionarem uma sensação agradável, também precisam de se esticar, dobrar e adaptar ao teu corpo. Desde os tecidos técnicos que drenam a humidade, mantêm a secura e garantem um toque macio até aos elásticos, ao acolchoamento e aos fechos que precisam de ser resistentes, todos os detalhes são tidos em consideração para assegurar que o sutiã seja confortável, resistente, se ajuste na perfeição e suporte os teus peitos em movimento.

Como escolher o sutiã de desporto certo | Perguntas nunca antes colocadas

2. Como conseguir entender os tamanhos de sutiãs Nike?

Pode parecer assustador à primeira vista, mas, assim que começares a compreender os guias de tamanhos, deverão ajudar-te a encontrares o teu ponto de partida. Contudo, a melhor forma de encontrares o melhor ajuste de sutiã é experimentá-lo.

Os sutiãs Nike começam nos tamanhos pequenos e aumentam o tamanho da banda, da copa e a altura da alça à medida que o próprio tamanho aumenta. Dependendo do estilo de sutiã, isto pode acontecer de maneiras diferentes. Algumas das nossas escalas incluem os tamanhos da copa para te ajudar a descobrir qual é o tamanho certo para ti. Outros estilos (muitas vezes os que não têm o molde separado da copa) usam uma abordagem desfasada entre XS e XL.

Como escolher o sutiã de desporto certo | Perguntas nunca antes colocadas

As mudanças são naturais

É importante lembrar que o tamanho do peito muda constantemente. Irá aumentar ou diminuir consoante o teu peso, bem como durante a gravidez e o ciclo menstrual. Como tal, é boa ideia ter isto em consideração quando estiveres à procura do ajuste perfeito. Um sutiã que se ajusta a ti na perfeição no primeiro dia do teu ciclo pode ter uma sensação completamente diferente algumas semanas mais tarde, por isso, vale a pena ter uma variedade de estilos e tamanhos diferentes para estares preparada em todos os momentos.

Confere as nossas restantes perguntas nunca antes colocadas para saberes mais sobre dúvidas comuns sobre sutiãs, peitos e exercício.

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Data de publicação original: 13 de maio de 2021