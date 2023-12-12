Como escolher o sutiã de desporto certo | Perguntas nunca antes colocadas

Pode parecer assustador à primeira vista, mas, assim que começares a compreender os guias de tamanhos, deverão ajudar-te a encontrares o teu ponto de partida. Contudo, a melhor forma de encontrares o melhor ajuste de sutiã é experimentá-lo.



Os sutiãs Nike começam nos tamanhos pequenos e aumentam o tamanho da banda, da copa e a altura da alça à medida que o próprio tamanho aumenta. Dependendo do estilo de sutiã, isto pode acontecer de maneiras diferentes. Algumas das nossas escalas incluem os tamanhos da copa para te ajudar a descobrir qual é o tamanho certo para ti. Outros estilos (muitas vezes os que não têm o molde separado da copa) usam uma abordagem desfasada entre XS e XL.

