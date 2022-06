(Bra) by Dina | Acerca de sutiãs de desporto

Estou tão orgulhosa e entusiasmada por dar início a esta nova série de conversas sobre sutiãs de desporto da Nike, "(Bra) by…", com as minhas opiniões sobre esta peça de equipamento essencial. Já estava na hora de termos acesso a um conhecimento honesto e mais aprofundado relativamente ao artigo de vestuário sobre o qual as mulheres mais conselhos pedem. Sim, as mulheres fazem-me mais perguntas sobre sutiãs de desporto do que sobre sapatilhas de running. Já sabemos como encontrar as sapatilhas de running mais adequadas. No entanto, quando procuramos o sutiã de desporto perfeito, existem bastantes perguntas a colocar: "Onde devo procurar?", "Quais são as minhas necessidades?", "Qual deve ser a sensação que proporciona?", etc. 🤷



A falta de conhecimento sobre sutiãs de desporto e a utilização de sutiãs com o ajuste errado ou falta de suporte são, sem dúvida, entraves a um estilo de vida ativo. É algo completamente desnecessário. Sabemos que muitas jovens mulheres, infelizmente, deixam de praticar desporto nos primeiros anos da adolescência. Uma das principais razões para tal é uma sensação geral de desconforto e, lamentavelmente, de vergonha dos seus corpos em constante mudança. Eu entendo, porque também já passei por isso. Num ano consegues correr sem sequer pensar nos teus seios, mas, no ano seguinte, tens dois amigos no peito que mudaram completamente a forma como o teu corpo se move e como te sentes na tua própria pele!



Mesmo que gostes de praticar desporto, se não tiveres o suporte certo, vais sentir-te desconfortável. Muitas raparigas associam os peitos doridos ao desporto ou à atividade física em geral e pensam: "Isto não é para mim", "Os meus peitos são demasiado grandes para isto", "É demasiado doloroso" e, consequentemente, "Este stress não vale a pena". No entanto, não deveria ser este o caso, especialmente tendo em conta que muitas raparigas não reconhecem que ter o sutiã certo pode eliminar estes problemas.



Vamos tentar desmistificar e acabar com os estigmas sobre os sutiãs de desporto.



Tenho orgulho em apresentar o tópico (Bra) By Dina: edição Sem complexos. Vamos abordá-lo com franqueza. Vou mostrar-te diferentes níveis de suporte, tipos de sutiã e responder a algumas perguntas que podem parecer mais estranhas de colocar. No entanto, essas perguntas podem ser dirigidas a mim, pois não vou fazer julgamentos. 😄



Sem mais demoras, vamos começar!



Com amor, Dina