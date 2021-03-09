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Última atualização: 9 de março de 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

O ajuste perfeito para as amigas

Se não perdes uma novidade de (Bra) by Dina (a série de dicas sobre sutiãs de desporto da campeã mundial), já percebeste que a Dina Asher-Smith sabe bem do que fala. Ela usa um sutiã de desporto seis dias por semana, por isso, já é perita no que concerne o tamanho.

Mas e as suas amigas? Vê o que acontece quando ela cria um estilo para outra pessoa, para variar.

O sutiã com almofada de peça única

A Dina escolheu o sutiã com almofada de peça única para Portia e fica-lhe fenomenal. O ajuste, o estilo e a função cumprem todos os requisitos e, graças à inovação que evita almofadas desconfortáveis a cair ou a enrolar, Portia exibe um look feroz e sente-se livre. Bom trabalho, Dina.

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(Bra) by Dina | Escolher um sutiã de desporto para uma amiga
(Bra) by Dina | Escolher um sutiã de desporto para uma amiga
(Bra) by Dina | Escolher um sutiã de desporto para uma amiga

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Data de publicação original: 9 de março de 2021