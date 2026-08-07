Como posso treinar durante o período? | Perguntas nunca antes colocadas

Perguntas nunca antes colocadas
Amamentação, utilização de dois sutiãs e exercício físico durante o período.
Damos-te as boas-vindas às perguntas nunca antes colocadas, onde respondemos às questões que nunca ousaste fazer sobre o peito, os sutiãs de desporto e o exercício.
Hoje vamos abordar várias questões para garantir que, se estiveres a amamentar, com o período ou mesmo que não te incluas em nenhum destes casos, estás a trabalhar o teu corpo e a usar o sutiã de desporto certo. Vamos responder às seguintes perguntas:
- Posso usar um sutiã de desporto se estiver a amamentar?
- Devo usar dois sutiãs para fazer exercício?
- Como posso treinar durante o período?
1. Posso usar um sutiã de desporto se estiver a amamentar?
Claro que SIM. Durante a amamentação, o teu sutiã precisa de te garantir dois aspetos essenciais: suporte confortável e acesso fácil quando amamentas.
O sutiã de maternidade Nike (M) Swoosh foi concebido especialmente para as mães, com camadas desenvolvidas para facilitar um pouco mais a amamentação e a extração de leite, bem como um tecido especial com gestão de humidade para ocultar as perdas de leite. O fecho deslizante torna-o ideal para o tamanho dos peitos em constante mudança desde a gravidez até ao nascimento e mais além. Experimenta também o sutiã Indy Luxe. Pode não ser um sutiã de maternidade, mas foi criado para oferecer o máximo de conforto.
2. Devo usar dois sutiãs para fazer exercício?
"Redobrar o suporte" (usar um sutiã normal por baixo do sutiã de desporto) é algo que não deves fazer. Se achares que o sutiã de desporto não te proporciona o suporte de que precisas, experimenta estilos e formas que oferecem mais cobertura ou que foram concebidos especialmente para impedir o ressalto do peito.
O sutiã de desporto ideal vai assentar bem e não deverás precisar de suporte adicional. Lembra-te de escolher o ajuste perfeito. Se estiveres a usar o tamanho errado, vais sentir que algo não está bem.
Mantém a frescura
A utilização de dois sutiãs em simultâneo pode não só ser desconfortável, como também restringir os movimentos, a circulação e não permitir uma eliminação do suor tão eficaz como a utilização de um sutiã de desporto fabricado com material respirável. Dedica algum tempo a experimentar os nossos diferentes estilos e lembra-te de que poderás necessitar de diferentes níveis de suporte para diferentes atividades.
3. Como posso treinar durante o período?
Gostavas de saber por que motivo arrasas numa série de HIIT numa semana e, na seguinte, tens algumas dificuldades? Não é um mistério. Faz parte da biologia. A sério. A fase do teu ciclo menstrual pode ter um impacto enorme no teu treino.
A Professora Doutora Stacy Sims é uma especialista global em fisiologia de atletas femininas. Com a sua ajuda, desenvolvemos uma coleção de treinos adaptados às três fases do ciclo menstrual. Considera o primeiro dia do teu período como o ponto de partida para começar a sincronização do teu ciclo com o teu treino e tirar o máximo partido do mesmo.
Superforça
No primeiro dia do teu período e, aproximadamente, nos 12 dias seguintes, as tuas hormonas estão no seu nível mais baixo, o que significa que possuis uma vantagem atlética natural. Consegues correr mais rapidamente e recuperar melhor, sentes-te com mais energia e consegues enfrentar treinos de alta intensidade, como aulas de HIT, subidas ou sprints. Aproveita bem esta altura para dares o teu máximo.
Da ovulação até, aproximadamente, ao 20.º dia, entras na fase moderada. O aumento de estrogénio na primeira metade desta fase pode fazer com que te sintas forte e confiante. Esta é a altura ideal para te focares na resistência e na força. Eleva a tua rotina com mais quilometragem, esforços mais prolongados e treino de resistência.
Abranda o ritmo
À medida que começas a apresentar sintomas de síndrome pré-menstrual (aproximadamente 10 dias antes do próximo ciclo), podes sentir falta de energia causada pelos níveis elevados de progesterona e estrogénio. Esta é a altura de fazeres treinos de baixa intensidade, como caminhadas longas, ioga reparador ou pilates.
Se quiseres saber mais sobre como adaptar o teu treino ao teu ciclo menstrual com a nossa coleção de treinos Nike(Sync), acede à Nike Training Club App.
Confere as nossas restantes perguntas nunca antes colocadas para saberes mais sobre dúvidas comuns sobre sutiãs, peitos e exercício.