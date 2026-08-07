Como posso treinar durante o período? | Perguntas nunca antes colocadas

Perguntas nunca antes colocadas

Damos-te as boas-vindas às perguntas nunca antes colocadas, onde respondemos às questões que nunca ousaste fazer sobre o peito, os sutiãs de desporto e o exercício.



Hoje vamos abordar várias questões para garantir que, se estiveres a amamentar, com o período ou mesmo que não te incluas em nenhum destes casos, estás a trabalhar o teu corpo e a usar o sutiã de desporto certo. Vamos responder às seguintes perguntas: