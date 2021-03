Alguma vez te aconteceu estar a correr para apanhar o autocarro e ter de utilizar as mãos para evitar as dores nos peitos? Nesse caso, as perguntas nunca antes colocadas sobre peitos e sutiãs de desporto desta semana são para ti.



Podemos sentir dores nos peitos ao praticar exercício físico, pois movimentam-se de uma forma mais intensa do que durante as nossas atividades do dia a dia.



Se não tiveres o sutiã de desporto certo, o movimento pode tornar-se desconfortável, principalmente porque o tecido mamário e os mamilos podem ficar sensíveis. Além do mais, muitas vezes ajustamos a nossa postura para minimizar o movimento, o que também pode provocar dores nas costas.



Descobre o sutiã de desporto certo que te garanta suporte total e conseguirás treinar sem sentir dores nos peitos.