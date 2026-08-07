Como lavar um sutiã de desporto? | Perguntas nunca antes colocadas

Os peitos não possuem suporte natural e isso significa que, quando nos movimentamos, movimentam-se também: de um lado para o outro, para cima e para baixo e para dentro e para fora. Quanto maiores, mais ressaltam. Por isso, se tiveres um busto maior, vale a pena procurares estilos que oferecem mais suporte, mesmo para atividades de baixo impacto.



Estilos com mais cobertura e compressão podem ajudar a evitar desconforto ou dor, por isso, vale a pena dedicar algum tempo a encontrar o ajuste certo. O Alpha e o Rival ajustam-se na parte de trás para que as atletas com um busto maior consigam um melhor ajuste na banda e nos ombros. Ter o ajuste certo significa que usufruis da quantidade perfeita de compressão para que te sintas mais confortável quando estás em movimento.

