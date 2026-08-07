Como lavar um sutiã de desporto? | Perguntas nunca antes colocadas

Perguntas nunca antes colocadas
Peito pequeno, peito grande e evitar que as copas do sutiã enrolem
Damos-te as boas-vindas às perguntas nunca antes colocadas, onde respondemos às questões que nunca ousaste fazer sobre o peito, os sutiãs de desporto e o exercício.
Quando se trata de problemas com sutiãs, existem muitas questões a abordar. Hoje vamos responder às seguintes perguntas:
- Qual o sutiã adequado se tiver peitos pequenos e costelas largas?
- Onde encontro o suporte certo para o meu peito grande?
- Como faço para evitar que as copas do sutiã se enrolem?
1. Qual o sutiã adequado se tiver peitos pequenos e costelas largas?
Conseguir o ajuste correto pode ser um verdadeiro desafio quando não encontras nas prateleiras sutiãs adequados às tuas proporções. No entanto, não desanimes, pois existem tamanhos adequados para todos os corpos, inclusive para o teu.
Para um ajuste perfeito, procura sutiãs com uma gama de tamanhos mais específica. Experimenta o sutiã Alpha, que é extremamente confortável, oferece suporte elevado e está disponível em tamanhos de copa mais pequenos, mas para costelas mais largas. Para conseguires um ajuste ainda mais específico, o sutiã Rival está disponível nos tamanhos 30A–44G.
2. Onde encontro o suporte certo para o meu peito grande?
Os peitos não possuem suporte natural e isso significa que, quando nos movimentamos, movimentam-se também: de um lado para o outro, para cima e para baixo e para dentro e para fora. Quanto maiores, mais ressaltam. Por isso, se tiveres um busto maior, vale a pena procurares estilos que oferecem mais suporte, mesmo para atividades de baixo impacto.
Estilos com mais cobertura e compressão podem ajudar a evitar desconforto ou dor, por isso, vale a pena dedicar algum tempo a encontrar o ajuste certo. O Alpha e o Rival ajustam-se na parte de trás para que as atletas com um busto maior consigam um melhor ajuste na banda e nos ombros. Ter o ajuste certo significa que usufruis da quantidade perfeita de compressão para que te sintas mais confortável quando estás em movimento.
3. Como faço para evitar que as copas do sutiã se enrolem?
Que levante a mão quem já tirou um sutiã da máquina de lavar e descobriu que estava todo torcido ou quem teve de interromper o ritmo quando estava concentrada no treino porque o sutiã não estava a desempenhar bem a sua função. As copas do sutiã enroladas irão certamente desconcentrar-te e é uma irritação comum quando usas um sutiã com almofadas amovíveis. Se saírem da posição correta, podem dobrar-se e enrolar-se, criando uma sensação de aperto e fricção.
Lava e já está
Os ciclos da máquina de lavar (especialmente o ciclo de centrifugação) são muitas vezes o motivo para os sutiãs se enrolarem. O truque para evitar essa sensação desconfortável é retirar as almofadas quando lavares o sutiã e lavá-las à mão. Em seguida, seca as almofadas ao ar livre. Secar as almofadas à máquina pode distorcer a sua forma e provocar dobras ou vincos indesejados.
Quando voltares a colocar as almofadas no sutiã, certifica-te de que estão bem posicionadas (direitas e não tortas) e assentam corretamente. Depois, prepara-te para entrares em ação!
Confere as nossas restantes perguntas nunca antes colocadas para saberes mais sobre dúvidas comuns sobre sutiãs, peitos e exercício.