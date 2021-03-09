(Bra) by Dina | Como usar um sutiã de desporto

Última atualização: 9 de março de 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
Eleva o estilo do teu sutiã de desporto com a Dina Asher-Smith
Sutiãs segundo a Dina é uma conversa com a rainha dos sutiãs de desporto (e dos sprints) sobre, claro, sutiãs de desporto. Esta semana, a Dina Asher-Smith elevou o estilo dos seus sutiãs de desporto Nike favoritos com peças do seu próprio guarda-roupa. Não percas o seu diário de estilos abaixo.
Sutiã de desporto com decote em V Nike Indy com casaco, calções e botas volumosas
Este é o meu casaco de "tia com estilo" favorito. Adoro-o. Comprei-o para mim como prenda de aniversário em 2019 e sinto-me fabulosa quando o uso. Adorei o sutiã Indy e este é um dos meus estilos descontraídos e confortáveis de eleição. Senti-me fabulosa e extremamente confortável com o casaco e o sutiã.