(Bra) by Dina | Como usar um sutiã de desporto

Este é o meu casaco de "tia com estilo" favorito. Adoro-o. Comprei-o para mim como prenda de aniversário em 2019 e sinto-me fabulosa quando o uso. Adorei o sutiã Indy e este é um dos meus estilos descontraídos e confortáveis de eleição. Senti-me fabulosa e extremamente confortável com o casaco e o sutiã.

