(Bra) by Dina | Carta a mim mesma aos 12 anos

(Bra) by Dina Asher-Smith
Sutiãs de desporto e a versão mais nova de mim mesma
Uma carta para o meu "eu" de 12 anos
Olá, Dina.
Esta carta foi escrita por ti, treze anos mais tarde.
Para ficares a par de tudo, ficas a saber que te tornaste uma velocista fantástica. É algo incrível e bastante divertido. O teu trabalho consiste em viajar pelo mundo, fazer o que adoras ao mais alto nível e criar amizades em todo o mundo. Não vou estragar a surpresa ao fazer uma lista das tuas conquistas, mas vais ficar muito orgulhosa de ti mesma. Confia em mim.
O mais urgente que tenho para te dizer é que, dentro de cerca de um ano, vais partir o pé por estares cheia de sono no treino de hóquei às 7:00 e vai ser muito doloroso. Por isso, aconselho-te a estares atenta durante as manhãs. Não vás para o treino ainda a dormir, porque vais tentar saltar sobre a bola quando te fizerem um passe, calcular mal a distância e aterrar na bola, escorregando e fraturando o pé. No entanto, se não me deres ouvidos e acabares na mesma com muletas, não faz mal. Isso irá revelar a tua paixão pelo atletistmo e que o teu lugar é, na verdade, nas pistas.
Adiante, vamos falar sobre os teus seios e sutiãs de desporto! Bem, a tua experiência de adaptação aos sutiãs não vai ser tão entusiasmante como as experiências das tuas amigas. Na verdade, não vai ser tão longa como tu pensas, visto que não vais crescer muito mais (risos). No entanto, no que toca ao vestuário, vais praticamente viver com sutiãs de desporto vestidos. Vais ter mais sutiãs de desporto do que sutiãs normais. Aliás, vais ter mais sutiãs de desporto do que calças de ganga, t-shirts casuais ou qualquer outra peça de vestuário casual. Vão ter cores, estilos e designs fenomenais. Vais usar um, pelo menos, seis dias por semana. (Sim, agora treinas seis dias por semana. O John elevou a fasquia).
No início, vais sentir-te um pouco estranha a usar um sutiã de desporto. Talvez porque te sentes envergonhada com as mudanças do corpo e o teu desenvolvimento. Eu percebo, é uma mudança esquisita, mas vai correr tudo bem. Além disso, os sutiãs de desporto tornam a prática do desporto muito mais fácil. Não sentirás ressalto, desconforto nem dores depois dos treinos. Podes simplesmente focar-te em seres excelente, em vez de te sentires desconfortável ou preocupada com os movimentos oscilantes. Não tarda, usar um sutiã de desporto irá tornar-se algo natural. Será tão natural que os começarás a chamar "tops" e a usá-los sem t-shirt para treinar de vez em quando.
Está tudo bem, com a vida e contigo. Não tens nada com que te preocupar, por isso, não vale a pena ficares stressada.
Desejo-te tudo de bom e não te esqueças de ires para os treinos de hóquei acordada. 😏
Dina