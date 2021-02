(Bra) by Dina | Carta a mim mesma aos 12 anos

Uma carta para o meu "eu" de 12 anos

Olá, Dina.



Esta carta foi escrita por ti, treze anos mais tarde.



Para ficares a par de tudo, ficas a saber que te tornaste uma velocista fantástica. É algo incrível e bastante divertido. O teu trabalho consiste em viajar pelo mundo, fazer o que adoras ao mais alto nível e criar amizades em todo o mundo. Não vou estragar a surpresa ao fazer uma lista das tuas conquistas, mas vais ficar muito orgulhosa de ti mesma. Confia em mim.



O mais urgente que tenho para te dizer é que, dentro de cerca de um ano, vais partir o pé por estares cheia de sono no treino de hóquei às 7:00 e vai ser muito doloroso. Por isso, aconselho-te a estares atenta durante as manhãs. Não vás para o treino ainda a dormir, porque vais tentar saltar sobre a bola quando te fizerem um passe, calcular mal a distância e aterrar na bola, escorregando e fraturando o pé. No entanto, se não me deres ouvidos e acabares na mesma com muletas, não faz mal. Isso irá revelar a tua paixão pelo atletistmo e que o teu lugar é, na verdade, nas pistas.



Adiante, vamos falar sobre os teus seios e sutiãs de desporto! Bem, a tua experiência de adaptação aos sutiãs não vai ser tão entusiasmante como as experiências das tuas amigas. Na verdade, não vai ser tão longa como tu pensas, visto que não vais crescer muito mais (risos). No entanto, no que toca ao vestuário, vais praticamente viver com sutiãs de desporto vestidos. Vais ter mais sutiãs de desporto do que sutiãs normais. Aliás, vais ter mais sutiãs de desporto do que calças de ganga, t-shirts casuais ou qualquer outra peça de vestuário casual. Vão ter cores, estilos e designs fenomenais. Vais usar um, pelo menos, seis dias por semana. (Sim, agora treinas seis dias por semana. O John elevou a fasquia).