Compra novos lançamentos

Comprar

Última atualização: 9 de março de 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Eleva o estilo do teu sutiã de desporto com a Dina Asher-Smith

(Bra) by Dina é uma conversa com a rainha dos sutiãs de desporto (e dos sprints) sobre, claro, sutiãs de desporto. Esta semana, a Dina Asher-Smith elevou o estilo dos seus sutiãs de desporto Nike favoritos com peças do seu próprio guarda-roupa. Não percas o seu diário de estilos abaixo.

Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash e leggings com um blazer em pele e saltos altos

"Este foi o meu look favorito. Adorei a combinação de castanho e preto com a ousadia do estampado do sutiã. Por vezes, quando uso um estilo mais produzido, gosto de me desafiar a sair da minha zona de conforto. As combinações de várias cores fazem parte da minha pequena lista mental de coisas que preciso de usar mais vezes. Naturalmente, tenho tendência para usar looks monocromáticos e poderia usá-los todos os dias, com apenas uns pequenos toques de cores diferentes. No entanto, é preciso fazer mudanças de vez em quando. Para mim, combinar castanho e preto foi uma mudança. Adorei o estampado vibrante do sutiã de desporto e a forma como combinava com as leggings e exagerava a silhueta. Tão giro!"

  • (Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto, slide 1 of 4
  • (Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto, slide 2 of 4
  • (Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto, slide 3 of 4

Nike Indy Ultrabreathe com um casaco de malha adorável e calças de ganga estilo "dad"

Esta bolsa é minha e eu adoro-a! Não tenho muitas coisas em rosa-bebé, mas tinha de encontrar algo para condizer com a bolsa. É adorável! Este estilo de sutiã de desporto é o meu favorito. Não é necessariamente o que eu utilizaria para correr, mas o seu design é agradável a nível estético e bastante confortável. Adoro a pequena abertura na parte central do sutiã de desporto e as alças. Estes detalhes fazem dele um sutiã extremamente confortável e sustentado com um design interessante e sensual.

  • (Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto, slide 1 of 4
  • (Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto, slide 2 of 4
  • (Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto, slide 3 of 4

Gostas do que vês? Descobre os sutiãs de desporto abaixo.

Compra já

Histórias relacionadas

  • Histórias relacionadas, (Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto, slide 1 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Apresentamos as dicas da Dina
  • Histórias relacionadas, (Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto, slide 2 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Eleva o estilo do teu sutiã de desporto com a Dina Asher-Smith
  • Histórias relacionadas, (Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto, slide 3 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Sutiãs de desporto e a versão mais nova de mim mesma

Data de publicação original: 9 de março de 2021

Histórias relacionadas

Efeito dominó no futebol feminino

Atletas*

A mudar o futebol feminino no Brasil

Snap Shots: Criar comunidade através do netball com Maggi Gao 

Atletas*

Net de Brooklyn: encontrar a comunidade no campo de netball