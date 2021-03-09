(Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto

(Bra) by Dina Asher-Smith
Eleva o estilo do teu sutiã de desporto com a Dina Asher-Smith
(Bra) by Dina é uma conversa com a rainha dos sutiãs de desporto (e dos sprints) sobre, claro, sutiãs de desporto. Esta semana, a Dina Asher-Smith elevou o estilo dos seus sutiãs de desporto Nike favoritos com peças do seu próprio guarda-roupa. Não percas o seu diário de estilos abaixo.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash e leggings com um blazer em pele e saltos altos
"Este foi o meu look favorito. Adorei a combinação de castanho e preto com a ousadia do estampado do sutiã. Por vezes, quando uso um estilo mais produzido, gosto de me desafiar a sair da minha zona de conforto. As combinações de várias cores fazem parte da minha pequena lista mental de coisas que preciso de usar mais vezes. Naturalmente, tenho tendência para usar looks monocromáticos e poderia usá-los todos os dias, com apenas uns pequenos toques de cores diferentes. No entanto, é preciso fazer mudanças de vez em quando. Para mim, combinar castanho e preto foi uma mudança. Adorei o estampado vibrante do sutiã de desporto e a forma como combinava com as leggings e exagerava a silhueta. Tão giro!"
Nike Indy Ultrabreathe com um casaco de malha adorável e calças de ganga estilo "dad"
Esta bolsa é minha e eu adoro-a! Não tenho muitas coisas em rosa-bebé, mas tinha de encontrar algo para condizer com a bolsa. É adorável! Este estilo de sutiã de desporto é o meu favorito. Não é necessariamente o que eu utilizaria para correr, mas o seu design é agradável a nível estético e bastante confortável. Adoro a pequena abertura na parte central do sutiã de desporto e as alças. Estes detalhes fazem dele um sutiã extremamente confortável e sustentado com um design interessante e sensual.