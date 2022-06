(Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto

"Este foi o meu look favorito. Adorei a combinação de castanho e preto com a ousadia do estampado do sutiã. Por vezes, quando uso um estilo mais produzido, gosto de me desafiar a sair da minha zona de conforto. As combinações de várias cores fazem parte da minha pequena lista mental de coisas que preciso de usar mais vezes. Naturalmente, tenho tendência para usar looks monocromáticos e poderia usá-los todos os dias, com apenas uns pequenos toques de cores diferentes. No entanto, é preciso fazer mudanças de vez em quando. Para mim, combinar castanho e preto foi uma mudança. Adorei o estampado vibrante do sutiã de desporto e a forma como combinava com as leggings e exagerava a silhueta. Tão giro!"