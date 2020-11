Seis hábitos da mentalidade de atleta

03. Descobre o teu objetivo.

Talvez não saibas, mas existe uma fonte de motivação praticamente inesgotável à qual podes recorrer a qualquer momento, desde que tenhas identificado o motivo, um objetivo principal que te ativa sempre que enfrentas um desafio. Para os atletas de elite, o motivo é pessoal e muitas vezes emocional. O LeBron e a Serena, por exemplo, afirmam ambos que o seu objetivo é inspirar as crianças que os observam e com as mesmas origens que eles para que atinjam a grandeza. Podes começar a definir o teu objetivo a qualquer altura identificando aquilo que te satisfaz ou que seria motivo de orgulho para ti. Se ainda assim tiveres dúvidas, inspira-te nas estrelas da NBA e do ténis que o fazem para as próximas gerações e centra o teu objetivo em alguém com quem te preocupes. Centrar as tuas atenções nas necessidades dos outros pode ajudar a que mantenhas a motivação e a responsabilização e pode até inspirar-te a esforçares-te um pouco mais do que o que normalmente farias.



04. Sê corajoso.

A "coragem" é a combinação de paixão e persistência que ajuda as pessoas a concluírem os seus objetivos de longo prazo. É esta resistência que todos os treinadores procuram num atleta. A forma mais simples de avaliares a tua coragem é observares os teus resultados. Costumas terminar as tarefas que começas? Lembras-te de quando a tarefa era uma prioridade? Se não tiveres a certeza relativamente à resposta a uma destas perguntas, define um objetivo simples que demore apenas alguns dias a concluir (comer uma refeição sem carne três vezes por semana em vez de fazer uma alimentação totalmente vegan, por exemplo). Se conseguires, tenta uma e outra vez, quem sabe acrescentando mais um dia, depois outros, até as semanas passarem a meses e quem sabe até anos. Concretizar regularmente pequenos objetivos pode melhorar a tua coragem, o que pode fazer com que os objetivos maiores se tornem realidade.



05. Presta muita atenção ao processo.

Os atletas de elite dependem muitas vezes de rotinas diárias quase obsessivas para manterem as suas tarefas no rumo certo e os seus objetivos à vista. Na vida do dia a dia, criar um "processo" eficiente pode ser tão simples como manter um planeamento rigoroso. Observa a tua rotina e pergunta-te a ti próprio: é consistente (tarefas que ocorrem com uma regularidade consistente, para que sejas recompensado pelas mesmas)? Inclui repetições (tarefas que são exatamente iguais, para que aprendas de forma automática com as mesmas)? Inclui um plano de ação (tarefas de curto prazo que conduzem a objetivos de longo prazo)? Dá destaque à concentração (o motivo deve ser uma das principais prioridades). E por último, estás a implementar o planeamento com tolerância (nunca te martirizes pelas falhas)? Esta última pode ajudar a que mantenhas o processo a longo prazo.



06. Responsabiliza-te.

De forma simples, "responsabilização" significa assumir total responsabilidade pelo teu progresso, sem desculpas ou culpas. É uma das principais lições que transforma grandes talentos em grandes atletas, porque reconhecem que controlam o seu desempenho. Em termos de processo, existe uma forma simples de verificar se o estás a fazer corretamente: Estás a promover a responsabilidade (a assumir a responsabilidade quando é necessário)? Estás a fazê-lo com responsabilidade (com disponibilidade para aceitar as coisas boas e as coisas más)? Estás a garantir fiabilidade (a assumir responsabilidades dia após dia)? Estás a treinar o compromisso (a fazer mais do que o mínimo esperado)? Assumir verdadeiramente responsabilidades significa que és um verdadeiro líder. Podem confiar em ti e fazes mais do que simplesmente o que se espera de ti, é por este motivo que dominar a responsabilização não te vai beneficiar só a ti, mas também aos teus colegas de equipa, familiares ou amigos, que sabem que podem contar contigo nos momentos decisivos e sempre.