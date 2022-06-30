Podcast Trained: descobre os teus motivos com Simon Sinek

Na pressa de dominar o método, muitas vezes esquecemo-nos do motivo, afirma o autor e orador motivacional Simon Sinek. Ele acredita que, antes de começarmos qualquer coisa, seja uma rotina de treino, um trabalho novo ou uma relação, precisamos de uma razão concreta para o fazer. "Esta é a chave para desbloquear o nosso potencial em cada faceta da vida", afirma. Neste episódio, Simon Sinek junta-se ao anfitrião Ryan Flaherty para nos ajudar a atingir os nossos objetivos, a gerir o nosso stress e a reinventar o nosso treino diário como se fosse "um jogo sem fim".