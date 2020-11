Como podes aperfeiçoar o teu processo

No estudo talvez mais interessante realizado por Chen, dois grupos realizaram uma tarefa pouco familiar (separar claras de ovo da forma mais rápida e limpa possível). No entanto, um dos grupos realizou a tarefa depois de ler um artigo sobre o "segredo" de alunos, empresários e atletas bem-sucedidos. Esse grupo realizou a tarefa de forma mais rápida e eficaz do que o outro. A teoria de Chen? Os participantes que adotaram uma abordagem estratégica pensaram bem sobre qual seria o melhor método antes de começarem e continuaram a perguntar-se, mesmo enquanto realizavam a tarefa, se havia uma forma melhor de a fazer.



As pessoas bem-sucedidas aplicam este processo de pensamento ao seu processo, o termo que abrange todas as ações intencionais que realizam, dia após dia, para se aproximarem dos seus objetivos, afirma Stephanie Cacioppo, doutorada, neurocientista, diretora do Brain Dynamics Laboratory da Escola de Medicina Pritzker da Universidade de Chicago e membro do Nike Performance Council.