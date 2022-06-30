Como podes aperfeiçoar o teu processo

Assume o controlo do teu processo
Orientação
Não estás no ponto que querias. Mas com uma abordagem estratégica, podes desfrutar do percurso em vez de desejar já o ter terminado.
- Criar um processo e verificá-lo regularmente é a chave para o progresso a longo prazo.
- Dividi-lo em cinco princípios simples deve ajudar-te a encontrar a solução certa.
- Se quiseres ajuda para começar, programas de treino completos na NTC criam praticamente todo este processo por ti.
Eis o que precisas de saber…
Conversa séria: o trabalho árduo não é a única coisa que se encontra entre ti e o teu objetivo.
De acordo com Patricia Chen, doutorada e professora assistente no departamento de psicologia da Universidade Nacional de Singapura, também necessitas de uma mentalidade estratégica. Recentemente, Patricia foi coautora de três novos estudos sobre mentalidade estratégica, o que envolve, essencialmente, dar um passo atrás quando o progresso estagna ou diminui e perguntar: Há uma melhor forma de avançar?
As pessoas bem-sucedidas aplicam regularmente esta pergunta ao seu processo, o termo que abrange todas as ações intencionais que realizam, dia após dia, para melhorarem e se aproximarem dos seus objetivos, afirma Stephanie Cacioppo, doutorada, neurocientista e diretora do Brain Dynamics Laboratory da Escola de Medicina Pritzker da Universidade de Chicago.
O processo é abrangente e completo. Não se trata apenas dos teus treinos, por exemplo. Engloba também a forma como te preparas e dormes na noite anterior, o que comes antes, se dedicas algum tempo ao aquecimento e quão detalhadamente registas as informações e recuperas depois para poderes evoluir um pouco cada dia. Também inclui questionar-te, com bastante regularidade, se há algo que podes acrescentar, alterar ou eliminar para melhorar ainda mais.
Segundo a Dr.ª Cacioppo, ao estabelecer um processo, podes encontrar a motivação interior para aprender e evoluir constantemente. Também podes tornar o trabalho sustentável e verdadeiramente agradável, uma vez que todo o teu foco está no teu objetivo e progresso em tempo real, afirma. Eis como fazê-lo.
Primeiro, aperfeiçoa a tua ARTE
Para desenvolveres o teu processo e sentires confiança ao concretizá-lo, aplica o acrónimo da Dr.ª Cacioppo, CRAFT (ARTE).
- C refere-se a Consistência. De acordo com a Dr.ª Cacioppo, o desempenho consistente de uma pessoa hoje ajuda-a a alcançar os padrões de ontem e, por vezes, a superá-los.
- R refere-se à Repetição de rotinas ou ações individuais (pondera um exercício de força ou fazer uma lista de tarefas por ordem de importância) para que se tornem automáticas.
- A refere-se a planeamento de Ações, ou seja, definir uma série de ações específicas, como programar as corridas da próxima semana no calendário, tendo em conta o objetivo. Esta etapa pode ser especialmente fortalecedora e motivadora, afirma a Dr.ª Cacioppo, porque recorda-te que podes controlar onde investes a tua energia.
- F refere-se a Foco, que a Dr.ª Cacioppo define como estar a "100% no momento", quer estejas numa aula de ciclismo virtual ou a fazer alongamentos depois.
- Por último, T refere-se a Tolerância, para contigo e os outros (por exemplo, o teu companheiro de casa ansioso), assim como para com os teus fracassos e sucessos. Perseguir um objetivo não é fácil, por isso, "a capacidade de um atleta tolerar a dor física e emocional é a chave para o processo", explica a Dr.ª Cacioppo.
Em seguida, aplica-o
Agora que sabes como é o teu processo, eis como podes aplicá-lo.
1. Compromete-te com o compromisso.
Por definição, para que um processo se torne um processo e não um evento único (ou mesmo de duas semanas), é necessário Repetir os elementos que abrange — digamos, treinos e refeições saudáveis, ou uma hora a aprender a ler música e outra a dedilhar os acordes. Se um compromisso a longo prazo te assusta ou se te perdes a motivação, lembra-te de que de cada vez que concluis uma tarefa, a próxima torna-se um pouco mais fácil, criando Consistência, afirma a Dr.ª Cacioppo.
2. Desenvolve a tua estratégia.
Ter um processo não significa tentar fazer tudo. (Sejamos honestos: ninguém consegue fazer tudo.) As pessoas bem-sucedidas determinam o que querem alcançar e exatamente o que é preciso para lá chegar, diz a Dr.ª Cacioppo. É por isso que muitos atletas de alto nível podem "organizar" o seu treino em blocos que se Focam em componentes individuais de desempenho, tais como força, velocidade ou resistência, para que uns não interfiram com os outros (e porque são Tolerantes com o facto de terem apenas energia e tempo limitados).
Em vez de tentares realizar várias tarefas para atingires a meta mais rapidamente, cria planos de Ação que especifiquem como, quando e onde vais fazer algo, ou seja, intenções de execução. Estudos revelam que estas intenções podem ajudar a alcançar um objetivo de cada vez, mas que são muito menos úteis quando tentas alcançar vários.
3. Permite-te respirar.
Depois de estabeleceres um processo que funciona para ti, a Dr.ª Cacioppo afirma que não há problema se alguns elementos se tornarem subconscientes com o tempo. Na verdade, é bom sinal, pois significa que estás a adotar hábitos saudáveis e a dar à tua mente de alto rendimento uma pausa bem necessária.
Pode parecer avassalador tentar tudo isto, mas tudo se resume a levar coisas dia após dia, ou até hora após hora. Confia em ti… e confia no processo.
Texto: Jamie Millar
Ilustração: Leonardo Santamaria
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