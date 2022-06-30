Como podes aperfeiçoar o teu processo

Conversa séria: o trabalho árduo não é a única coisa que se encontra entre ti e o teu objetivo.



De acordo com Patricia Chen, doutorada e professora assistente no departamento de psicologia da Universidade Nacional de Singapura, também necessitas de uma mentalidade estratégica. Recentemente, Patricia foi coautora de três novos estudos sobre mentalidade estratégica, o que envolve, essencialmente, dar um passo atrás quando o progresso estagna ou diminui e perguntar: Há uma melhor forma de avançar?



As pessoas bem-sucedidas aplicam regularmente esta pergunta ao seu processo, o termo que abrange todas as ações intencionais que realizam, dia após dia, para melhorarem e se aproximarem dos seus objetivos, afirma Stephanie Cacioppo, doutorada, neurocientista e diretora do Brain Dynamics Laboratory da Escola de Medicina Pritzker da Universidade de Chicago.



O processo é abrangente e completo. Não se trata apenas dos teus treinos, por exemplo. Engloba também a forma como te preparas e dormes na noite anterior, o que comes antes, se dedicas algum tempo ao aquecimento e quão detalhadamente registas as informações e recuperas depois para poderes evoluir um pouco cada dia. Também inclui questionar-te, com bastante regularidade, se há algo que podes acrescentar, alterar ou eliminar para melhorar ainda mais.



Segundo a Dr.ª Cacioppo, ao estabelecer um processo, podes encontrar a motivação interior para aprender e evoluir constantemente. Também podes tornar o trabalho sustentável e verdadeiramente agradável, uma vez que todo o teu foco está no teu objetivo e progresso em tempo real, afirma. Eis como fazê-lo.