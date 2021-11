Porquê e como abraçar a incerteza, de acordo com especialistas em psicologia

Em vez de te preocupares com a forma como vais lidar com uma nova situação, pensa em como conseguiste enfrentar experiências desafiantes no passado, por exemplo, como geriste a tua vida durante a pandemia. "Talvez sejas engenhoso e otimista. Utiliza esses pontos fortes a teu favor", diz Buckley. "Sabes que quando os utilizaste eles ajudaram-te, por isso, podem ajudar-te novamente."

Já agora, é mais eficaz reconhecer as caraterísticas que te ajudaram a ter sucesso do que dizer apenas: "Eu consigo". Isto porque proporciona provas claras ao teu cérebro de que já tens as capacidades necessárias para lidar com a situação, afirma Buckley. Apercebes-te de que, mesmo que estejas a entrar em território desconhecido, tens a certeza de uma coisa: já estiveste nessa situação, já lidaste com ela e que o consegues fazer novamente.