Onze dicas para te ajudar a correr mais depressa

Não tens de passar a vida no ginásio ou de levantar toneladas de pesos para obteres estes benefícios. Tentar realizar treinos de força pelo menos duas vezes por semana, incorporando exercícios de reforço abdominal, como pranchas e bicicletas (um programa de treino abdominal de oito semanas revelou, entre outros aspetos, melhorar a eficiência de corrida em atletas universitários, de acordo com uma investigação publicada na revista PLOS One), e movimentos de uma só perna, como lunges e agachamentos afundo, que imitam o movimento da corrida. Para obteres mais ideias, consulta os treinos na Nike Training Club App.



07. Programa o teu sono



Acabaste de dar o máximo numa sessão de sprint intensiva. Após a corrida, o teu corpo absorve parte desse trabalho e melhora a tua velocidade quando reconstrói fibras musculares desgastadas para se adaptar ao aumento do stress ao qual acabaste de o expor. Um período de tempo essencial para essa recuperação é enquanto dormes. Para ajudar a garantir que dormes durante pelo menos sete horas, a quantidade mínima recomendada por especialistas, define um alarme para 30 minutos antes de ires para a cama. "Agendar um período de sono é uma das mudanças mais úteis para muitos dos meus atletas", afirma Cheri Mah, licenciada em Medicina, cientista e médica no UCSF Human Performance Center e membro do Nike Performance Council. "Eles acabam por incorporá-la, assim como fazem com outros aspetos do treino."



08. Alimenta a tua velocidade



Para aumentares a velocidade, não precisas de seguir uma dieta com alto teor de gordura e baixo teor de hidratos de carbono ou uma dieta com baixo teor de gordura e alto teor de hidratos de carbono. Não é necessário criar uma obsessão pelos macronutrientes ou deixar de consumir açúcar. Basta equilibrares a refeição no prato.



"Pensa na refeição como uma a duas porções de proteína do tamanho da palma da mão, como carne de aves e peixe, ou feijão e tofu, se a tua alimentação for vegetariana; uma ou duas porções de legumes do tamanho de um punho, procurando obter uma grande variedade de cores; uma ou duas mãos cheias de hidratos de carbono, como frutas e cereais integrais; e uma ou duas porções do tamanho de um polegar de gorduras saudáveis, como abacate, nozes e azeite", indica Ryan Maciel, RD, treinador e chefe da equipa de nutrição para o desempenho da Precision Nutrition.



"Usa esta combinação como ponto de partida para as refeições e darás ao teu corpo o que ele precisa para obteres o máximo desempenho (e recuperação)," afirma Maciel.



09. Respira desta forma



"Enquanto corres, concentra-te em respirar fundo, o que significa expandir a barriga para fora ao inspirares e contrair para dentro ao expirares", diz Belisa Vranich, doutorada em psicologia, psicóloga clínica e autora do livro "Breathing for Warriors". "Isto ajuda a criar mais espaço nos pulmões para o oxigénio. A parte dos pulmões mais densa e mais rica em oxigénio está situada no fundo das costelas", explica Vranich.



"Este método de respiração abdominal ajuda-te a respirar de forma mais eficiente (obténs numa só inspiração a mesma quantidade de oxigénio que obterias em várias inspirações pouco profundas) e proporciona-te mais opções de ritmo", explica Vranich. Quando efetuas inspirações e expirações mais profundas, estás a fornecer mais oxigénio aos teus músculos quando estes mais precisam, o que te permite manter ou acelerar o ritmo.