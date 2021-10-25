Onze dicas para te ajudar a correr mais depressa

Não há forma de o contornar: para correres mais rápido, basicamente tens de correr gradualmente mais rápido.

Isto não significa que é suposto conseguires ganhar um minuto da noite para o dia. Um bom plano de treino irá aumentar a velocidade gradualmente através de uma variedade de treinos. (Precisas de ajuda? Consulta os programas de treino na Nike Run Club App.)

Independentemente da forma como queiras programar os teus treinos, vais querer incluir treino intervalado. De acordo com a investigação publicada na revista Medicine & Science in Sports & Exercise, as corridas intervaladas, que intercalam esforços mais rápidos com recuperação mais lenta, melhoram a eficiência com a qual o teu corpo utiliza o oxigénio (um indicador fundamental da capacidade aeróbica) mais do que os treinos de intensidade moderada. Quando começas a aumentar a velocidade durante curtos períodos de elevada intensidade, o teu ritmo geral durante distâncias mais longas também deve começar a melhorar. Estes treinos podem ser tão simples como alternar entre um minuto de corrida exigente (um ritmo a que não consegues manter uma conversa) com um minuto de corrida fácil (um ritmo que te permite falar facilmente).

"Normalmente, deves fazer um verdadeiro treino de sprint (ou seja, todas as repetições de 200, 300 ou 400 metros) apenas a cada duas semanas", afirma Jason Fitzgerald, treinador certificado do USA Track & Field, treinador principal da Strength Running e apresentador do The Strength Running Podcast. "Este tipo de treino é uma das partes mais stressantes do teu treino, pelo que precisas de mais tempo para recuperar", explica. "Nas tuas semanas de descanso, podes fazer corridas intervaladas mais longas, como repetições de 800 metros a um ritmo em que não consegues falar, mas ligeiramente mais fácil, para continuares a ganhar velocidade e resistência", acrescenta.