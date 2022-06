O que os treinadores querem dizer com a expressão "Escuta o teu corpo"

Fazer progressos em qualquer vertente da vida requer bastante equilíbrio e flexibilidade: deves desafiar-te sem exagerar e tens de saber dar a volta se algo não estiver a resultar. Quando o tema é o fitness, é neste ponto que é importante a regra "Escuta o teu corpo".



Efetivamente, esta frase pode parecer vaga e inútil. De acordo com a instrutora de ioga Alex Silver-Fagan, ouvir o teu corpo baseia-se em centrar as atenções na ligação entre o corpo e a mente para orientar o teu movimento de uma forma que te garanta aquilo de que precisas tanto a nível físico como mental.



Parece-te um pouco estranho? Na verdade, existe ciência por trás deste conceito. O teu cérebro mantém-se atento aos sinais internos do teu corpo, tais como informações sensoriais associadas à frequência cardíaca acelerada, rigidez muscular, a necessidade de alimento ou de água, e utiliza-os para supor o seu estado. Estas suposições são denominadas de interoceção. "A interoceção reforçada permite que as pessoas estejam mais centradas nos seus corpos, pois podem tornar-se mais conscientes desses sinais", afirma Jonathan Gibson, doutorado, professor associado de psicologia na South Dakota School of Mines and Technology. "As pessoas com melhor interoceção tendem a desfrutar de maior bem-estar a nível mental, emocional e social, provavelmente porque esta consciência as torna mais preparadas para garantir regularmente à sua mente e ao seu corpo aquilo de que precisam", afirma Gibson. Pelo mesmo motivo, os estudos também associaram esta capacidade a um melhor desempenho atlético.



Talvez penses que dominar esta consciencialização é mais fácil na teoria do que na prática. É verdade, as probabilidades estão contra ti. "Não somos tão intuitivos como antes", afirma Silver-Fagan. "Atualmente, existem tantas fontes que nos dizem o que devemos fazer e como nos devemos sentir que a nossa voz interior, aquela que comunica a ligação entre a mente e o corpo, pode ter dificuldade em fazer-se ouvir", revela.



Contudo, ouvir o teu corpo ou, como diria um investigador, "melhorar a tua interoceção" é uma competência que podes desenvolver a partir destas dicas.